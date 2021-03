Els jutjats de Blanes i Figueres acumulen prop de 20.000 assumptes pendents

L'activitat judicial durant el 2020 va estar fortament marcada per la pandèmia, amb una caiguda d'un 13% dels ingressos i un 17% de les resolucions als jutjats gironins, segons han evidenciat les últimes dades anuals difoses pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Si no venen nous ensurts sanitaris, caldrà anar recuperant el ritme i fer front al gran problema que ha provocat l'aturada als òrgans arreu de la província: la congestió.

I és que dels més de 46.000 assumptes que van quedar pendents de tramitar al conjunt dels jutjats gironins, prop de 20.000, un 41%, es concentren només a Figueres i Blanes, els dos òrgans més saturats de les comarques gironines.

No és un problema nou. Les xifres d'anys i períodes anteriors ja eren elevades. Precisament, l'expresident de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, explicava fa unes setmanes a aquest diari que la província té tres punts vermells: Figueres, Blanes i Santa Coloma de Farners. En els dos primers casos la saturació s'explica en part per l'augment de persones que s'aglomera en municipis turístics durant l'estiu.

A Santa Coloma hi ha només quatre jutjats, i hi ha un problema endèmic amb la manca de jutges titulars, i que s'ha de solucionar amb interinatges.

Figueres: mil casos per jutjat

D'aquesta manera, només a Figueres van quedar pendents de tramitar en acabar l'any 2020 11.015 assumptes, un 20,3% més que l'any anterior i una quantitat molt semblant a la d'ingressos i resolucions, ja que va ingressar uns 15.900 casos i en va resoldre uns 14.200. Això suposa una mitjana d'uns 1.000 casos per cadascun dels onze òrgans que componen els jutjats. La caiguda d'ingressos va ser d'un 20,7% i la d'ingressos d'un 14,5%.

Si comparem aquestes xifres amb les dels jutjats de Girona, que són els que recullen més volum d'assumptes, veiem que si bé va ingressar més que els de Figueres (més de 21.000) i consegüentment va resoldre'n també més (2.700), va deixar pendents a tràmit uns 6.000 casos, molts menys que al partit judicial de Figueres.

Blanes: el més saturat

Blanes, essent també menys voluminós que Girona, va deixar més assumptes pendents, concretament 7.944, un 17,5% més que l'any anterior. Aquest jutjat té la taxa de congestió més elevada de la província, amb un 2,06. El CGPJ calcula aquesta taxa en funció de la feina acumulada dels jutjats, el que s'ingressa i el que s'aconsegueix resoldre. Com més elevada és la taxa, més congestionat està l'òrgan. En canvi, tot i que cap dels jutjats està per sota d'1 -el total a la demarcació se situa a 1,60-, el que menys congestió acumula és el partit judicial de Girona, amb una taxa per sota de la mitjana, 1,28.

Santa Coloma, un 3% menys

Mentre pràcticament tots els jutjats van ingressar entre un 10 i un 20% menys durant l'any passat, a Santa Coloma la caiguda només ha estat d'un 3%, i tampoc ha disminuït gaire el nombre d'assumptes resolts, un 6% menys. En xifres, són uns 7.000 ingressos i unes 6.300 resolucions. En canvi, el que s'ha disparat és el volum de casos pendents a tràmit, que en acabar l'any es van quedar a 3.952, un 18% més que l'any anterior.

Els jutjats de la Bisbal d'Empordà han deixat pendents una xifra similar de casos, amb uns 3.300, un 23% més. Però allí on ha pujat més el nombre d'assumptes pendents és a Sant Feliu de Guíxols, on els 2.362 casos que han quedat a tràmit suposen un augment d'un 35,8%, una situació especialment greu a la jurisdicció civil, on un 46% dels assumptes va restar a l'espera en acabar l'any.