Els Mossos detenen quatre persones per vendre droga des d'un pis de Banyoles

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir quatre homes per presumptament vendre droga des d'un pis de Banyoles. A conseqüència de l'entrada i escorcoll del pis de l'avinguda Països Catalans, els agents van comissar substàncies estupefaents, diners i maquinària per preparar la droga per a la seva venda. Concretament, van intervenir 2,5 quilos de marihuana ja preparada per vendre, 90 grams de cocaïna en pols i 2.000 euros fraccionats. També van localitzar diversos estris per manipular la droga, com bosses i instruments per tallar-la.

El dispositiu policial es va desenvolupar al llarg del matí en un pis de l'avinguda dels Països Catalans. Les indagacions havien començat fa un temps, després que la policia sospités que en aquell pis es feia venda de droga al detall, i en alguns casos, també al carrer. Després de les indagacions i vigilàncies, finalment els Mossos van dur a terme l'operatiu, que es va saldar ahir amb quatre detinguts. Es tracta de quatre homes de 46, 48, 35 i 30 anys a qui acusen d'un presumpte delicte de tràfic de drogues. Durant el dispositiu, un dels homes va voler fugir per una finestra però els agents el van poder interceptar.