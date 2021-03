El periodista del DdG Albert Soler presenta «Barretinas y estrellas»

El periodista de Diari de Girona Albert Soler va emplaçar tothom ahir en la presentació del seu llibre Barretinas y estrellas a deixar de prendre's seriosament el procés. «El que abans era procés i ara és llacisme no mereix res més que riallades i diversió, el gran problema ha sigut precisament que massa gent s'ha pres seriosament el que no era més que una xarlotada». Segons va indicar, «si des d'un inici tothom hagués fet amb aquesta tropa l'únic que es mereixen, que és que ens en riguem d'ells, ens hauríem estalviat moltes preocupacions».

Soler va presentar el seu nou llibre, editat per Península, a FNAC Illa Diagonal, a Barcelona, acompanyat dels també periodistes Ramón de España i Víctor Amela. L'acte va omplir la sala de presentacions fins allà on ho van permetre les restriccions de la pandèmia. De fet, les acreditacions per assistir-hi es van esgotar al cap de poques hores d'anunciar la presentació, fa ja dues setmanes.

Barretinas y estrellas no és una recopilació d'articles com l'anterior llibre de l'autor (Estàvem cansats de viure bé), sinó -segons es va explicar ahir- una crònica de com ha quedat Catalunya després d'uns anys de procés. A la pregunta de com ha quedat, per cert, Catalunya va respondre «feta una merda», però tot seguit va afegir que va haver d'ampliar una mica l'explicació perquè l'editor no es conformava amb tres paraules. Pel que fa al títol, el mateix autor va reconèixer que és volguda la referència a l'himne dels Estats Units, barras y estrellas. «El llacisme té tantes ínfules de grandesa, es creuen que Catalunya és tan gran i tan important, que em venia bé comparar-la -des del seu punt de vista- amb els Estats Units. Però són tan provincians que s'han quedat en barretinas y estrellas», conclou.