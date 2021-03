Retiren més de mig miler de tones de ferralla de les estacions de muntanya durant l'any 2020

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha retirat, durant l'any 2020, 529 tones de ferralla de cinc de les sis estacions de muntanya que gestiona: La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé. Aquests treballs han suposat l'eliminació d'antigues instal·lacions, així com d'altres elements obsolets i que han quedat en desús després de les tasques de reposició d'actius que duu a terme la companyia de manera constant. Així, s'han tret catenàries, travesses, restes de canons de neu renovats o maquinària diversa després de diverses obres de millora a les instal·lacions. D'aquesta manera, es contribueix a la conservació de la morfologia del terreny i a la restauració paisatgística dels espais on s'ubiquen les estacions.

A l'estació de La Molina (Cerdanya) s'han eliminat 270 tones corresponents a l'antiga estació superior del telecabina Puig d'Alp, al tren ubicat a la zona baixa de l'Alabau, a les torres de canons de producció de neu de la pista Comella-Estadi i a altres equipaments. Mentre, a Vall de Núria (Ripollès), s'han retirat 167 tones de ferralla derivades de la substitució del telecabina Coma del Clot pel telefèric i de la renovació de la catenària del tren cremallera entre les estacions de Ribes-Enllaç i Ribes-Vila, així com de la catenària de l'estació de Queralbs. També s'han tret elements de via obsolets com travesses, carrils o pals de catenària antics i una màquina trepitjaneu que es trobava fora de circulació.

En el cas de Vallter 2000 (Ripollès) s'han eliminat 38 tones d'instal·lacions de l'estació, com cintes de remuntadors i canons vells. Finalment, a Espot i Port Ainé han estat 26 i 28 tones respectivament: una màquina trepitjaneu, una moto en desús i altres elements de ferro. El procés de retirada d'equipaments obsolets i instal·lacions localitzades a les estacions de muntanya d'FGC s'emmarca i es regula a través de la política de sostenibilitat d'FGC Turisme, amb el compromís de prevenir la contaminació i minimitzar els impactes a la muntanya.

Aquesta ha estat una de les actuacions de retirada de ferralla més important duta a terme per FGC. Aquest material, no apte per a la seva reutilització, s'ha dut als gestors autoritzats per a la seva valorització, potenciant d'aquesta manera també l'economia circular segons han explicat des de la companyia a través d'un comunicat. Cal tenir en compte que aquestes estacions de muntanya són la porta d'entrada dels parcs naturals del Cadí Moixeró, de les Capçaleres del Ter i del Freser, de l'Alt Pirineu i del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.