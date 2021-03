Cara i creu de la Setmana Santa a comarques gironines: reserves a l'alça però amb la meitat d'allotjaments oberts

La Setmana Santa i la supressió de les restriccions de mobilitat ha reactivat el sector turístic que ja tenen un gran volum de reserves sobretot en les destinacions de costa i muntanya, que des de finals de la setmana passada molts allotjaments van començar a rebre reserves. De tota manera, el sector encara anirà a mig gas a la demarcació de Girona. A la Costa Brava centre tan sols obriran la meitat dels hotels i els càmpings ho faran un 40%. Tots aquells qui obren, però, ja tenen un 80% les places plenes. L'aixecament del confinament comarcal, però, és insuficient per a reactivar algunes destinacions internacionals com ara Lloret de Mar (Selva). En aquest municipi es preveu que només un 10% aixequin la persiana aquesta Setmana Santa.

A la Costa Brava Centre, l'augment de reserves ha anat en paral·lel amb el dels hotels que, tot i no tenir-ho previst, han decidit obrir per Setmana Santa. El punt d'inflexió va ser divendres passat, quan el Govern va anunciar que aixecava el confinament comarcal i permetia desplaçaments en grups bombolla.

"Des d'aleshores, hem rebut moltes més consultes als portals i les reserves han anat creixent", explica la gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol. "I a partir d'aquest dilluns, l'augment ja ha estat considerable", hi afegeix. Això, de retruc, ha comportat que més hotels s'hagin animat a obrir. "Confiem que, per aquesta Setmana Santa, ja siguin el 50% dels associats", diu Lloberol.

La gerent agraeix que s'hagi donat aire al sector. Però tampoc amaga quins haurien de ser els propers passos, si la pandèmia ho permet. "En les properes setmanes, ens agradaria que es flexibilitzessin els aforaments, per poder arribar al 50% als interiors, i també esperem l'obertura de fronteres", diu Lloberol.

De reserves, n'arriben tant per Setmana Santa com també per a aquest mateix divendres i dissabte. "La gent té ganes de sortir; i de fet, dels que estan oberts, ja hi ha establiments on s'ha arribat al 100%", concreta la gerent.



"Ens faltaven mans"

El Parkhotel San Jorge de Calonge (Baix Empordà) és un dels qui ja estan a punt de penjar el cartell de 'complert'. La seva directora, Irene Elias, admet que a finals de la setmana passada "realment faltaven mans per poder agafar les reserves i les trucades dels clients".

L'hotel s'ha mantingut obert des del 18 de maig de l'any passat (coincidint amb el pas a fase 1 de la desescalada). Té 121 habitacions –de les quals, algunes es reserven per si cal fer aïllaments- i a principis d'aquesta setmana, ha arribat a tenir-ne 72 de plenes. "Ha estat tota una sorpresa; i de cara a Setmana Santa, ja gairebé freguem el 100%", diu Elias.

Apart de les reserves de famílies catalanes, ja se n'ha començat a rebre alguna de francesos. Però la directora del parkhotel també admet que, de moment, tot el gruix es concentra entre finals de març i principis d'abril. Més enllà de Setmana Santa, el número de reserves és "molt petit". "La gent té ganes de tornar a venir a la Costa Brava, però encara està molt pendent de veure què passa", diu Elias, en referència a possibles noves restriccions.



Un 75% d'ocupació al Pirineu gironí

L'hostaleria del Ripollès ha rebut amb "molta il·lusió" l'aixecament del confinament comarcal després de setmanes de tancament. El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso, confirma que han començat a entrar reserves per aquest cap de setmana, que coincideix amb el tret de sortida de la Fira de les 40 hores de Ripoll, tot i la previsió de mal temps. En el cas dels hotels, l'ocupació se situa entre un 70% i un 75%, aprofitant que les pistes de Núria i Vallter2000 podran rebre esquiadors de tot Catalunya, sempre que es desplacin amb el seu grup bombolla. Nou de cada deu reserves són de visitants de l'àmbit metropolità.

El sector constata que "hi ha ganes de sortir" i veuen aquesta reobertura com a un "pas més" cap a la recuperació. Tot i això, s'ho miren amb cautela i amb l'esperança que, finalment, la Generalitat allargui l'horari permès dels establiments per poder tornar a fer sopars. Segons Barroso, "això seria un marc ideal i un baló d'oxigen per Setmana Santa".



Inici testimonial a Lloret de Mar

Una situació ben diferent és la que hi ha entre els hotelers de Lloret de Mar (Selva). Malgrat que els empresaris asseguren que no paren de rebre trucades per saber si els establiments obriran o no, la realitat és que només ho faran una desena dels 127 que hi ha actualment. El president del Gremi Hoteler de Lloret de Mar, Enric Dotras, ha recordat que els turistes catalans representen el 20% de tots els mercats que té aquest municipi gironí. Dotras creu que "és una xifra molt elevada" però "insuficient" com per reactivar grans infraestructures d'hotels com els que hi ha a Lloret.

Per això Enric Dotras ha assegurat que tan sols obriran les portes alguns hotels familiars i de petites dimensions de cara a la Setmana Santa. La resta, queden a l'espera de si s'aixeca el confinament perimetral de Catalunya o no. Per Enric Dotras, és clau que les administracions permetin el pas de turistes amb un certificat de vacunació. "Oi que acceptem persones amb un passaport de qualsevol país del món? Doncs podem fer el mateix amb el certificat de vacunació que tingui cada nació", ha afegit el president del Gremi.

De fet, Dotras creu que aquesta solució permetria "no perdre més temps" en l'arribada de turistes a Catalunya mentre no es posa en funcionament el passaport sanitari europeu, previst pel juny. Tot i així, Enric Dotras ha assegurat que els hotels estan rebent "moltes trucades" de gent de totes les nacionalitats interessant-se per si podran venir o no aquest estiu a Lloret de Mar. "Tenim un client molt fidel que no es vol perdre la seva visita a la Costa Brava", ha afirmat el president del Gremi Hoteler.



El 40% dels càmpings, oberts

L'aixecament del confinament comarcal ha "animat" el 40% dels establiments de l'Associació de Càmpings de Girona a reobrir per Setmana Santa. Són, en total, 29 càmpings, dinou ubicats a la costa i deu a l'interior. El gerent de l'associació, Ward Wijngaert, ha explicat que, arran de la flexibilització de les restriccions, han rebut una veritable "explosió" de reserves.

"Des de l'anunci i fins a l'actualitat, els càmpings que tenien anunciada la reobertura han pogut anar esgotant les places en allotjaments tipus bungalou però la reserves en parcel·les van més lentes perquè són un perfil de client que se sol esperar a assegurar-se que farà bon temps", ha explicat Wijngaert. Així, l'associació espera superar el 50% d'ocupació als càmpings que han apostat per reprendre l'activitat.

Segons concreta el gerent, els establiments que aposten per obrir per Setmana Santa són aquells on hi ha més presència de clients catalans. En alguns càmpings de l'interior representen el 100%, mentre que a la costa la meitat del públic sol ser internacional, especialment europeu. Per això, Wijngaert sosté que el 60% dels càmpings esperen a l'aixecament del tancament perimetral de Catalunya per obrir.

"L'increment de reserves ens desperta molt d'optimisme perquè veiem que la gent té ganes de venir de càmping, però encara necessitem l'arribada del client internacional", ha afegit el gerent. En aquest sentit, subratlla que els establiments que encara continuen tancats treballen amb la previsió de poder obrir cap a mitjans maig, quan es preveu que ja puguin arribar els campistes més assidus, provinents d'Holanda, Alemanya, Suïssa o Anglaterra.

L'associació reivindica que els càmpings són espais segurs, on es compleixen tots els protocols sanitaris i una oferta turística "a l'aire lliure". Wijngaert ressalta la pandèmia ha tingut una part positiva, i és que el client català "ha trobat el camí cap als càmpings", una oferta turístic que anys enrere era "la gran desconeguda" per al públic del país.

Un dels establiments que, precisament, es nodreix que públic de l'àrea de Barcelona és el Can Bora Lodges, a Constantins, Sant Gregori (Gironès). El propietari del càmping, Joost Koenders, ha explicat que en menys d'una setmana ja té pràcticament totes les places de bungalou ocupades.



Les cases de turisme rural, reactivades

Pel que fa als establiments de turisme rural també veuen amb esperança l'arribada de la Setmana Santa. Actualment ja tenen una ocupació superior al 80% a les cases de muntanya i l'interior de la demarcació. A principis de la setmana passada ja van començar a notar un allau de reserves en vistes que el Govern preveia aixecar el confinament comarcal. Reserves que s'han anat materialitzant.

Pel que fa a les cases de turisme rural de la zona de la costa, l'ocupació és lleugerament més baixa, ja que se situa al 60%. Des del sector, però, demanen que s'aclareixi la normativa ja que hi ha molts establiments de més de 10 persones que no saben si poden obrir o no. El motiu és que el Procicat només permet el trajecte en cotxe dels grups de convivència, però els establiments no saben si ells poden acceptar grups de diferents bombolles. Això ha fet que hi hagi algunes cases que han paralitzat les seves reserves a l'espera que l'administració aclareixi la normativa.