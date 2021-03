La Creu Roja atén més de 84.000 gironins a través del pla específic COVID-19

La Creu Roja de Girona ha atès entre el març del 2020 i el febrer d'aquest any 84.193 persones en el marc del pla específic per fer front a la crisi de la covid-19, el programa RESPON. La campanya ha suposat un increment en la despesa anual de l'entitat de gairebé 1,3 milions d'euros. «Es tracta de la major mobilització de recursos humanitaris de la història de Girona i del conjunt del país», assegura el secretari provincial de l'entitat, Josep Domènech. Segons el segon informe de l'Observatori sobre l'impacte de la covid-19 en col·lectius vulnerables un 55% de les llargs han vist reduïts els seus ingressos estables per la pandèmia i un 17% han perdut la feina com a conseqüència de la crisi.

En l'àmbit de l'atenció humanitària, s'han distribuït 108 tones d'aliments (21.848 entregues de primera necessitat), s'han lliurat 4.218 targetes de prepagament i 16.109 kits d'ajuda bàsica. En el del socors i les emergències, la Creu Roja ha desplegat i donat suport a més de 305 places en albergs, 109 de les quals continuen actives per allotjar persones vulnerables i contactes estrets a la demarcació. En l'àmbit educatiu, a través d'aquest programa, s'han dut a terme 117 ajudes a la connectivitat, 47 capacitacions i acompanyaments educatius i 515 infants han rebut material educatiu i tecnològic per poder continuar la seva formació durant el confinament. D'altra banda, s'han reforçat els serveis d'informació, acompanyament i seguiment en els tràmits i en les gestions i s'han habilitat espais de suport digital per accedir a ajuts com l'Ingrés Mínim Vital. Pel que fa a l'ocupació, l'entitat ha atès prop d'un miler de persones i, malgrat el confinament i la pandèmia, un 37% han trobat feina.

En l'àmbit de la salut, el programa RESPON ha realitzat més de 20.000 proves i cribratges per la covid-19, 27.546 trucades de seguiment, 4.671 entregues de medicació a persones amb malalties cròniques i ha distribuït 150.000 mascaretes. D'altra banda, s'han diversificat els perfils de nuclis familiars que ha hagut d'atendre l'entitat. Un 53% han estat famílies amb fills a càrrec, un 18% mares monoparentals i un 8% de persones soles.

Augment a tots els programes

En números globals, l'increment de persones ateses en el marc d'aquest programa específic ha suposat també un increment en el total d'atesos en tots els programes de l'entitat.