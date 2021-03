La forta tramuntana obliga els Bombers a fer una desena de serveis a Girona

La forta tramuntana ha obligat els Bombers a fer una desena de serveis a la regió de Girona en les últimes hores.

La majoria d'actuacions les han realitzat entre ahir al vespre i la nit.

I és que ahir el vent va bufar de valent sobretot a l'Empordà, amb ratxes de més de 110 quilòmetres a Portbou. Avui - fins al 18 de març- per exemple, en aquest municipi ja s'ha donat un cop 97.56 km/hora.

La situació meteorològica farà un gir a partir d'aquesta nit i demà s'esperen nevades a punts poc habituals. Per tant, la tramuntana ja li queden poques hores i de fet, aquest matí per exemple, els Bombers no s'han hagut de mobilitzar per fets del dia sinó de casos derivats del vent d'ahir.

La major part dels serveis s'han centrat entre l'Alt i el Baix Empordà i són per caiguda d'arbres o d'elements moguts arran del vendaval.

A Figueres per exemple, van actuar a dos quarts de set de la tarda al carrer Migdia per una caseta que es movia pel vent.

Al cap de vuit minuts, van actuar a Arbúcies per un cable de telèfon que havia caigut al mig de la carretera GI-552.

A la comarca de l'Alt Empordà, cap a un quart de set també van haver d'anar fins a Pau, en una benzinera on les plaques de ferro s'estaven aixecant i a Cadaqués, cap a les vuit, per un xiprer que havia caigut al mig de la via a l'avinguda de Salvador Dalí.

Al Baix Empordà, les actuacions es van centrar a partir de dos quarts de deu. A Forallac, van haver d'anar a treballar-hi per un arbre que amenaçava de caure al carrer Nou. Cap a les deu, van traslladar-se en un altre servei, a Calonge. En aquest cas una claraboia del menjador d'una casa del carrer Pablo Picasso voleiava i van haver de retirar-la. Al mateix temps, a Vilopriu unes altres dotacions van treballar en un arbre que havia caigut a la GI-533.

Un dels serveis curiosos és que al carrer Cruïlles, on es fa la nova estació d'autobusos, van volar alguns dels elements i els Bombers cap a un quart d'onze de la nit van haver-hi d'anar per fixar-los. Al cap de mitja hora, a Verges també van treballar al carrer Girona perquè un cable de telèfon voleiava.



Les restes de la tramuntanada

Aquest matí han actuat amb les restes del vendaval, cap a dos quarts de vuit del matí a Torroella de Montgrí per una persiana que penjava pel vent que havia fet a la nit i amenaçava de caure. Mentre que al cap d'una hora, també han actuat a Bescanó, on un tros de voladís amenaçava de caure.