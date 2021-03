França i Itàlia, en alerta per la saturació als hospitals i les noves variants del virus

El president francès, Emmanuel Macron, va reunir ahir al matí als principals responsables de la gestió de la crisi de la covid-19 a l'habitual Consell de Defensa Sanitari dels dimecres per preparar noves restriccions a la regió de París davant la pressió epidèmica que satura els hospitals. Entre aquestes noves mesures, hi ha sobre la taula un nou confinament domiciliari pels caps de setmana. El primer ministre, Jean Castex, va afirmar dimarts a la nit que «ha arribat el moment» d'endurir les disposicions a l'Ile de France, on viu el 18% de la població francesa i que és el pulmó econòmic del país. La taxa d'incidència, que a escala nacional acaba de superar el llindar d'alerta màxima de 250 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies, frega els 420, la més elevada de la França metropolitana. D'altra banda, la pressió als hospitals és molt elevada, amb 1.177 malalts en les unitats de vigilància intensiva, més de la quarta part dels de França.

Macron s'ha resistit en les últimes setmanes a la idea d'un nou confinament general que li demanaven la major part de les instàncies mèdiques per l'impacte econòmic i social que té.

Por a les noves variants a Itàlia

Tanmateix, Itàlia ha emès noves recomanacions per a la població davant la propagació de les noves variants del coronavirus, entre les quals es troben la d'augmentar la distància física a dos metres i aplicar quarantenes als vacunats si han tingut contacte amb una persona positiva, en un moment en el qual la pandèmia s'empitjora al país, amb més de 20.000 contagis en les últimes 24 hores.

També es destaca que fins i tot els qui s'hagin vacunat, si han estat en contacte pròxim amb un positiu de covid-19, «han d'adoptar les mateixes indicacions preventives vàlides per a una persona no sotmesa a vacunació, independentment de la mena de vacuna rebuda, número de dosi i temps transcorregut» des que li fos subministrada. Malgrat haver estat vacunat i ser asimptomàtic, s'han de fer «10 dies de quarantena des de l'última exposició amb una prova d'antígens negativa o amb una prova molecular al desè dia o 14 dies des de l'última exposició».