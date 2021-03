Els indicadors de contagi van a l'alça per segon dia consecutiu

Els indicadors de contagi van pujar ahir tant a Girona com a Catalunya per segon dia consecutiu. Concretament, a Girona la xifra més preocupant és el creixement brusc de la velocitat de propagació del coronavirus. Segons el darrer balanç, va pujar vuit centèsimes més i ja se situa en 0,94. La taxa s'aproxima a 1 i això podria generar una situació complicada ja que és el topall recomanat pels experts per tal de mantenir la pandèmia controlada. Seguidament, el risc de rebrot va créixer quinze punts fins a 171 i es manté en risc alt.

D'altra banda, ahir hi havia nou hospitalitzats menys que el dia anterior però els crítics van tornar a pujar i ja n'hi ha 40. Com a bona notícia, no es va produir cap defunció per coronavirus, una dada esperançadora que ja s'ha repetit en més d'una ocasió des de fa uns quants dies. Malgrat tot, cal no abaixar la guàrdia perquè el nombre de positius va a l'alça. Ahir Salut en va notificar un 19% més que el dia anterior.

Empitjorament a Catalunya

Respecte a la situació de Catalunya, la Setmana Santa s'apropa en un moment crític en l'evolució de l'epidèmia de la covid-19 a Catalunya, on ja fa dos dies que augmenta el risc de rebrot i els experts confirmen que el descens dels contagis s'ha estancat.

Amb la relaxació d'algunes restriccions, especialment amb el fet que estiguin permesos els desplaçaments fora de la comarca de residència amb el grup de convivència, es preveu que augmenti la mobilitat a partir del cap de setmana vinent, per la qual cosa els experts demanen prudència i responsabilitat a la població.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut, la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) va tornar a augmentar a 0,97, dues centèsimes més, amb 1.544 nous contagis -506 més que dimarts-, i un risc de rebrot (EPG), l'índex de creixement potencial de l'epidèmia, de 185 punts, cinc més que la vigília. No obstant això, el nombre de pacients hospitalitzats va baixar i ahir n'hi havia 1.439, 60 menys que dimarts, dels quals 423 estan a l'UCI, nou menys.

Pugen els casos a Espanya

Finalment, Espanya va registrar 6.092 nous positius de covid-19, fet que deixa la xifra global en 3.206.116 des de l'inici de la pandèmia, el març de l'any passat. Pel que fa a les defuncions, des de dimarts n'hi va haver 228, i ahir la xifra total és de 72.793. Madrid encapçala els contagis en els últims set dies amb 7.336 casos, seguida de Catalunya amb 5.557. Per darrere, Andalusia amb 4.440 i el País Basc amb 1.999. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 606.753 casos. Just després se situa Catalunya amb 518.822. Els segueix Andalusia.