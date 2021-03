Retiren tones de ferralla de les estacions d'esquí

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha retirat, durant l'any 2020, 529 tones de ferralla de cinc de les sis estacions de muntanya que gestiona: La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé. Aquests treballs han suposat l'eliminació d'antigues instal·lacions, així com d'altres elements obsolets i que han quedat en desús després de les tasques de reposició d'actius que duu a terme la companyia de manera constant. Es tracta d'una de les actuacions de retirada de ferralla més important duta a terme per FGC.

Concretament, a l'estació de La Molina s'han eliminat 270 tones, a la Vall de Núria 167 tones, a Vallter 2000 n'han retirat 38 i a Espot i Port Ainé 26 i 28 tones, respectivament. El material extret, no apte per a la seva reutilització, s'ha dut als gestors autoritzats per a la seva valorització, potenciant d'aquesta manera també l'economia circular, segons han explicat des de la companyia a través d'un comunicat. Cal tenir en compte que aquestes estacions de muntanya són la porta d'entrada de molts parcs naturals.