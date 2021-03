Salut presenta una guia clínica pionera per tractar la COVID-19 persistent

El Departament de Salut va presentar ahir una guia clínica «pionera» per a l'atenció de les persones amb símptomes persistents de covid-19, que afecta entre un 10% i un 20% dels contagiats. «Sabem que és una afectació infradiagnosticada i que ens queda molt camí al davant», va reconèixer la consellera de Salut, Alba Vergés, ja que actualment només hi ha 512 persones diagnosticades. La guia s'ha fet en col·laboració amb persones afectades, experts i professionals de l'atenció primària i marca les pautes per atendre els pacients que presenten símptomes persistents de la covid-19 més enllà de les tres setmanes, cosa que afecta més dones que homes, segons va explicar el doctor Xavier Surís.

«Catalunya és el primer país a tenir una guia clínica completa per tractar les persones amb símptomes persistents de la covid-19», va destacar Vergés. Va afegir que el text presentat, que ha comptat amb les persones afectades, és una «fita històrica» en un «temps rècord».

Encara hi ha «molt poca informació» sobre la covid-19 persistent, va reconèixer Surís, que va dir que si bé en l'àmbit internacional no hi ha acord sobre en quin moment es pot diagnosticar, el Departament de Salut ho ha fixat en les tres setmanes. «És una guia més basada en l'opinió dels experts i no tan basada amb l'evidència científica, perquè tenim poca evidència científica», va afegir.

El circuit comença amb una primera visita llarga a l'atenció primària.

«És veritat que per desgràcia no hi ha tractaments específics per la malaltia en aquest moment», va reconèixer Surís, que va explicar que sí que es poden fer dues coses, el suport dels equips de rehabilitació i salut mental i tractament simptomàtics que no sempre vol dir medicar.