Torrent és el diputat amb més diners al banc i Caula, la que té més habitatges

L'expresident del Parlament, Roger Torrent (ERC), és el diputat gironí -malgrat que es va presentar per Barcelona- que ha declarat tenir més diners en comptes bancaris (250.000 euros). Entre els parlamentaris gironins amb més diners al banc hi ha també Sergi Sabrià (ERC), amb 125.000 euros en comptes corrents i dipòsits; Francesc Ten (Junts), amb 83.558,15 euros; Bartomeu Compte (ERC), que declara tenir-ne 60.282,49, i Salvador Vergés (Junts), que en fa constar 51.864.

Tot i això, hi ha altres diputats que, en lloc de tenir els diners al banc, han optat per invertir-los, ja sigui en habitatges, plans de pensions o en fons d'inversió. És el cas, per exemple, de Teresa Jordà (ERC), que només té 793 euros en comptes bancaris però 114.610 en fons d'inversió o altres valors mobiliaris, a banda de gairebé 42.000 euros en plans de pensions.

Mentrestant, Anna Caula, també d'ERC, té sis habitatges, tots de compra, adquirits entre 1997 i 2019 i que plegats ascendeixen a 539.650 euros, tot i que no en tots els casos té el 100% de la propietat. La republicana, a més, disposa de 134.744 euros al banc en comptes corrents, accions, fons de pensions i altres valors mobiliaris. Pel que fa a préstecs i hipoteques, la diputada que més diners deu al banc és Sílvia Paneque (PSC), que té pendents de pagar 231.633 euros d'una hipoteca.

Aquesta setmana s'ha fet pública la declaració de béns dels nous diputats al Parlament escollits el 14-F. Cal aclarir que el valor dels habitatges no és el de mercat, sinó el cadastral. El republicà Roger Torrent és el que té més diners en comptes bancaris (250.000 euros), a més de 30.00 euros en plans de pensions. Sergi Sabrià té 125.000 euros en comptes corrents i dipòsits, mentre que, en canvi, els diputats que declaren tenir menys diners al banc són Teresa Jordà (ERC), amb 793 euros; Mònica Ríos (PSC), que declara tenir-ne 1.000; Dani Cornellà (CUP), que en té 1.500; Sílvia Paneque (PSC), amb 2.000; Alberto Tarradas (Vox), que n'hi té 3.000, i Jordi Munell (Junts, amb 4.000). Tot i això, hi ha casos, com el de Teresa Jordà o Anna Caula, que, malgrat tenir pocs diners al banc, els tenen dipositats en fons d'inversió: Jordà, per exemple, té 114.610 euros en fons d'inversió o altres valors mobiliaris, mentre que Anna Caula en té 25.000 en comptes corrents, però 109.754 més en accions, fons de pensions i altres valors mobiliaris.

D'altra banda, la diputada que disposa d'un major patrimoni immobiliari és la republicana Anna Caula, que és propietària de sis habitatges. En tres d'ells disposa del 100% de la propietat, i estan valorats en 103.050 euros, 123.000 euros i 73.100 euros. També té el 80% de la propietat d'un immoble de 99.500 euros, el 60% d'una vivenda de 96.000 i el 50% d'un habitatge que té un valor de 45.000 euros. També destaquen, en l'àmbit immobiliari, les propietats d'Òscar Aparicio (PSC), que té el 100% d'un habitatge valorat en 110.000 euros comprat l'any 2019 i el 50% d'un altre valorat en 180.000 euros i adquirit el 2007. A més, també és propietari únic de dos locals valorats en 35.000 i 30.000 euros comprats l'any 2003. La també socialista Sílvia Paneque té el 50% de la propietat d'un habitatge valorat amb 368.600 euros comprat l'any 2002; i el 16,6% d'un altre heretat el 2001 amb un valor de 63.000 euros. La cupaire Montserrat Vinyets és propietària al 50% d'un immoble per valor de 30.000 euros.

Molts diputats, però, tenen pendents hipoteques i, en el menor dels casos, el pagament de crèdits personals. A banda de Paneque, que encara ha de pagar 231.633 euros d'un préstec hipotecari, també Ferran Roquer (Junts) té pendents de pagar 149.421 euros d'una hipoteca, mentre que Roger Torrent (ERC) deu 105.965 euros al banc i Salvador Vergés (Junts) ha de pagar 103.403 euros de dos préstecs hipotecaris.

En l'apartat de vehicles, es pot constatar l'afició de Jordi Munell (Junts) pels vehicles clàssics, ja que té en propietat un BMW 320D de segona mà de 1983; un 600 també de segona mà de 1973 i un Ford Sierra 2.0 GHIA que va ser construït l'any 1985. També disposa d'un Toyota D4D adquirit l'any 2019 i un Smart Fortwo de segona mà que va comprar el 2009. En el cas de Ferran Roquer (Junts), la seva passió no és la carretera, sinó el mar, ja que disposa d'un amarratge al Club Nàutic de Llançà per valor de 40.000 euros.

Finalment, hi ha diputats que declaren tenir participacions en empreses. Per exemple, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (Junts), té el 99% de la propietat d'Espectacles i Vivències SL, empresa valorada en 167.990 euros. També és sòcia, al 50%, de New Tramit Empresarial SL, que té un valor molt menor, de només 750 euros. Salvador Vergés, també de Junts, és l'administrador i posseeix la meitat de Vèrtex Projectes Empresarials, SL, empresa valorada en 121.871,25 euros. També posseeix el 26,53% de Carrera d'en Bas, SLA, valorada amb 197.660 euros i de la qual també consta com a administrador. L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell (Junts), consta com a administrador i té un 45% de les accions de Tornasol Turisme SL, valorada en 1.400 euros, i també és soci, amb un 10%, d'Arròs-Fideus SL, amb un valor de 800 euros.