El 86% de morts per coronavirus a Girona tenia més de setanta anys

Un any després de la primera mort per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona, el nombre total de defuncions ja s'aproxima a les 2.000. Segons l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), s'han produït 1.994 defuncions -tot i que el portal Dadescovid.cat gestionat també per l'AQuAS en xifra 1.976.

Malgrat aquesta variació, una de les conclusions més destacades d'aquest balanç de mortalitat és que el 86% tenia més de setanta anys. Fet que evidencia el fort impacte que ha tingut la covid-19 en persones d'edat avançada i que, per tant, han sigut les més vulnerables. Concretament, 598 d'elles tenia més de 90 anys; 760 en tenia entre 80 i 89; 366, entre 70 i 90; 162, entre 60 i 69; 82, entre 50 i 59; 20, entre 40 i 40; 5, entre 30 i 39 anys i només una persona en tenia entre 20 i 29.

Diferència per gènere

La franja d'edat en què s'han produït més defuncions és la d'entre 80 i 89 anys, amb un 38% del total. En aquest cas, el nombre d'homes i de dones que han mort és bastant equitatiu, amb 384 i 376 respectivament. En canvi, a les altres franges hi ha diferències més clares. Per exemple, en la franja de més de 90 anys, han mort 218 homes i 380 dones. La principal explicació d'aquesta casuística és que les dones tenen l'esperança de vida més llarga.

Com a contrapunt, en la franja d'entre 70 i 79 anys han mort pràcticament el doble d'homes que de dones. Concetament, hi ha hagut 242 homes i 124 dones. En les morts de persones entre 60 i 69 anys ha passat exactament el mateix, i és que han mort 110 homes i 52 dones, així com en la d'entre 50 i 59 anys, amb 53 homes i 29 dones. A partir d'aquí, en les franges amb menys letalitat, la proporció ha sigut més equitativa. D'aquesta manera, fins als 49 anys han mort 14 homes i 12 dones. En total, han mort 1.021 homes i 973 dones.

Pics de mortalitat

En el darrer mes, la mortalitat per coronavirus a Girona s'ha estancat bastant però durant el mes de gener i febrer es va produir una de les taxes de defuncions més altes de la pandèmia, equiparable només a la que es va produir al pic de la primera onada, entre març i abril. I és que entre el gener i el febrer les morts van pujar un 45% ja que se'n van produir unes 600. Concretament, 340 van tenir lloc el mes de gener i, 260, el febrer.

D'altra banda, cal tenir present que durant la primera onada es va produir una concentració encara més elevada de defuncions. De fet, en només un mes i mig n'hi va haver 600, la mateixa dada que a principis d'any, però en menys temps. En conclusió, el 60% de morts per coronavirus s'han concentrat en tres mesos i mig i, el 30% restant, en els vuit mesos i mig restants.

El dia que es van produir més morts en tot aquest any de pandèmia va ser el 7 d'abril, amb 28, segons el portal Dadescovid.cat. Seguidament, si analitzem per onades, el pic de la segona es va produir el 4 de novembre, amb un total de 18; i el pic de la tercera es va produir el 30 de gener, amb un total de 15 defuncions.