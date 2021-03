Atendre millor pacients amb funcionament intel·lectual límit

El Funcionament intel·lectual límit (FIL) és una condició de salut caracteritzada per diverses disfuncions cognitives associades amb un quocient intel·lectual d'entre 71 i 85 punts, que determina un dèficit en el funcionament de l'individu pel que fa a restriccions en activitats i limitacions en la participació social. Impedeix, per exemple, assolir un nivell bàsic d'escolarització o accedir al mercat de treball. A Catalunya, es calcula que un 3% de la població té un funcionament intel·lectual limitat i necessitats de suport intermitent per poder dur una vida normalitzada.

Ara, la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a la prova pilot per posar en pràctica les «Recomanacions per a l'atenció a les persones amb Funcionament Intel·lectual Límit», un document d'ampli abast elaborat per un grup d'experts de referència.

Aquesta prova pilot es durà a terme al Gironès, a càrrec de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i a Sabadell, a càrrec del Consorci Hospitalari del Parc Taulí. El projecte, que es va presentar la setmana passada als professionals dels sectors implicats, seguirà un protocol d'actuació elaborat pels diferents departaments de la Generalitat i amb la participació de dos professionals externs de referència, el Dr. Ramon Novell de l'IAS, i la Dra. Montse Pàmias, cap de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l'hospital de Sabadell.