Cops de vent de més de 100 km/h tomben arbres i elements de la via pública

La forta tramuntana va obligar els Bombers a fer una desena de serveis a la regió de Girona entre dimecres i dijous. La majoria d'actuacions es van fer durant la nit de dimecres. I és que el vent va bufar de valent sobretot a l'Empordà. Ahir, en canvi, va començar a anar una mica de baixa però a Portbou va haver-hi un co màxim de 109 quilòmetres per hora. Ahir encara hi havia temporal marítim i fort onatge, de més de 2,5 metres . Ahir la boia de Begur no estava actualitzada i per tant, no hi ha dades de pics d'onades.

La situació meteorològica farà un gir a partir d'avui i s'esperen nevades a punts poc habituals així com una davallada clara dels termòmetres. Per tant, a la tramuntana ja li queden poques hores. La major part dels serveis dels Bombers de la nit de dimecres i ahir es van centrar entre l'Alt i el Baix Empordà i van ser per caiguda d'arbres o d'elements. A Figueres, per exemple, dimecres van actuar a dos quarts de set de la tarda al carrer Migdia per una caseta que es movia pel vent. Al cap de vuit minuts, van actuar a Arbúcies per un cable de telèfon que havia caigut al mig de la GI-552.

A la comarca de l'Alt Empordà, cap a un quart de set també van haver d'anar fins a Pau, en una benzinera on les plaques de ferro s'estaven aixecant i a Cadaqués, cap a les vuit, per un xiprer que havia caigut al mig de la via a l'avinguda de Salvador Dalí. Al Baix Empordà, les actuacions es van centrar a la nit. Un dels serveis curiosos va ser al carrer Cruïlles de la Bisbal, on es fa la nova estació d'autobusos. Aquí es van desprendre alguns dels elements i els Bombers van fixar-los.

Restes del vendaval

Ahir al matí en canvi, Bombers va actuar amb les restes del vendaval. Cap a dos quarts de vuit del matí van anar a Torroella per una persiana que penjava pel vent que havia fet a la nit. Mentre que al cap d'una hora, van actuar a Bescanó, on un tros de voladís amenaçava de caure.