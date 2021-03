Jean Castel, líder indiscutible i cara visible de Ciutadans a la província de Girona, també ha estripat el carnet i ha anunciat que abandona «temporalment» la política. Castel -que en les eleccions del passat 14 de febrer va perdre la seva acta de diputat al Parlament, ja que el partit va passar de quatre a zero diputats per Girona- va comunicar ahir a la presidenta del partit taronja, Inés Arrimadas, la seva decisió. Ahir mateix, Castel va abandonar de forma immediata tots els càrrecs orgànics que tenia dins del partit. Diari de Girona va intentar localitzar-lo, però no va respondre a les trucades telefòniques.

Tot i que els seus orígens polítics se situen al PP, Jean Castel es podia considerar «l'ànima» de Ciutadans a les comarques gironines. Ha estat diputat al Parlament per la formació taronja durant sis anys, mentre que anteriorment havia estat també regidor a l'Ajuntament de Girona. Durant la seva etapa com a parlamentari (entre els anys 2015 i el 2021) va ser president de la comissió d'Afers Institucionals i portaveu de Ciutadans a la comissió d'Interior. A les comarques gironines, era el coordinador i portaveu provincial, mentre que també formava part del Consell General del partit.

Castel va arribar a Ciutadans l'any 2011, després d'haver estat regidor del PP a l'Ajuntament de Girona entre 2003 i 2007 i secretari general dels populars a la demarcació. Castel va ser expulsat del PP l'any 2007, després de fortes discrepàncies amb dos dels «pesos pesats» del partit a la demarcació, Concepció Veray i Enric Millo, a qui va criticar públicament acusant-los de tenir una actitud «dictatorial».

Ja dins de Ciutadans, Castel va ser regidor a l'Ajuntament de Girona entre els anys 2015 i 2016. Tot i això, en ser nomenat cap de llista al Parlament l'any 2015, ja va advertir que, si sortia escollit, renunciaria a la seva acta de regidor per tal de centrar-se en la seva tasca com a diputat. I així va ser: amb el seu lideratge, Cs va aconseguir el 2015 per primer cop representació al Parlament per Girona, amb l'obtenció de dos diputats.

A partir d'aquí, Castel va començar la seva etapa al Parlament de Catalunya i va guanyar visibilitat dins del partit. A les eleccions de 2017 -en què Inés Arrimadas va aconseguir que Ciutadans fos la força més votada a Catalunya-, Castel, que de nou va encapçalar la llista a Girona, va obtenir uns resultats històrics, amb quatre representants (els mateixos que tenia Esquerra Republicana). En els comicis del passat 14 de febrer, Castel va tornar a encapçalar la candidatura, però aquesta vegada va experimentar una caiguda estrepitosa: va perdre els quatre diputats que tenia i, per tant, Ciutadans es va quedar sense representació gironina al Parlament.

Un mes després del 14-F, Castel ha fet saber a Arrimadas que abandona el partit, i que «aparca temporalment» la política. Segons han informat fonts properes a l'exdiputat, ha volgut agrair als seus companys de partit i al personal tècnic «la professionalitat i dedicació de tots aquests anys». Després de comunicar-ho a Arrimadas i a l'eurodiputat de Cs i nou membre del comitè permanent del partit, Jordi Cañas, va deixar d'exercir «tots els seus càrrecs des d'ahir mateix».

Després d'aquest temps de reflexió, Castel haurà de decidir si torna o no a la vida política. El fet que en el seu comiat hagi dit que és un adeu «temporal» fa pensar que podria tenir pensat tornar de la mà d'alguna altra formació. Nascut a Girona el 1966, Castel va cursar estudis superiors d'administració, càlcul mercantil i comptabilitat. Durant un temps va exercir d'auxiliar de la Guàrdia Civil, però part de la seva carrera professional l'ha dedicat al sector del comerç.