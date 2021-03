Mor una dona de 74 anys atropellada a Bescanó

Una dona de 74 anys va morir ahir al migdia atropellada a la carretera de la Vergonya a Bescanó. Un cotxe la va envestir quan creuava l'N-141 a l'altura de la urbanització del Turó dels Cavalls. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit investiguen el succés.

L'accident de trànsit es va desencadenar cap a un quart d'una del migdia a l'altura del quilòmetre 109 de l'N-141 al seu pas per Bescanó. Una veïna de la població s'apunta que travessava la carretera per anar cap al carril bici i un cotxe la va atropellar.

Els serveis mèdics del SEM no van poder fer res per salvar-li la vida. La víctima tenia 74 anys i era veïna de la població. Els Mossos van realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor i va donar negatiu. La policia apunta a un atropellament de tipus accidental. Durant les tasques d'emergències, la via va comptar amb pas alternatiu. Amb aquesta, ja són sis les persones que han mort en accidents de trànsit en vies urbanes i interurbanes de Girona des de principis d'any. Es tracta del primer vianant que mor atropellat aquest 2021.

La carretera de la Vergonya és una de les vies amb més sinistralitat i on s'han executat actuacions de millora, però veïns de la zona fa anys que reclamen una nova carretera per acabar amb els accidents de trànsit.

L'any passat un jove de 19 anys també va morir en aquesta carretera després d'accidentar-se contra un altre cotxe també en terme municipal de Bescanó.