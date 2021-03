Olot augmenta el treball d'acompanyament dels serveis socials a la gent gran

La covid-19 ha incrementat el treball d'acompanyament dels serveis socials a la gent gran. Segons el consistori, la manca d'autonomia és la principal necessitat detectada en el 27% de les famílies d'Olot ateses des dels Serveis Socials Bàsics del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (d'un total de 6.866 atencions fetes a famílies d'Olot, al llarg del 2020). D'aquests, un 68% tenen més de 75 anys, de les quals un 71% són dones que, majoritàriament, viuen en un domicili de propietat.

Des de l'inici de la pandèmia, el consistori ha fet un seguiment de les persones ateses des d'aquest l'àmbit. De cada cas s'ha fet un recorregut per detectar com han viscut emocionalment la pandèmia. L'obligat tancament de recursos adreçats a persones en situació de dependència per evitar contagis ha suposat un deteriorament cognitiu, físic i d'estat emocional. La falta de rutines ha provocat el desànim de molts dels usuaris d'aquests serveis que han vist com les famílies han hagut d'assumir aquest rol.

Des del CASG es van fer trucades continuades al 40% de les persones usuàries de l'àmbit d'autonomia. Concretament, una vintena de treballadors municipals van fer-se càrrec de les 3.472 trucades a 4.367 persones per conèixer com afrontava el confinament i identificar possibles necessitats.