La pandèmia ha triplicat els casos d'insomni tractats a la Clínica Girona

Si abans de la pandèmia 13 de cada 100 visites a la Unitat de Son de la Clínica Girona eren per insomni, actualment, quan ja portem un any de pandèmia, aquest tipus de consulta s'ha gairebé triplicat i ara són 32 de cada 100 les persones que pateixen episodis d'insomni, segons afirmen les doctores Inés Galofré i Pilar Santacana, directores mèdiques de la unitat especialitzada en trastorns del son.

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Son, avui, que aquest any té com a lema «Son regular per un futur saludable», Galofré i Santacana han volgut posar de manifest com de traumàtica està resultant la pandèmia de la covid-19 respecte al son i el descans de les persones: «Des de l' inici de la pandèmia els problemes de son han augmentat considerablement. El consum de productes sense recepta mèdica per conciliar el son ha augmentat un 30%», afirmen. «Els catalans ja dormíem malament abans de la pandèmia. Segons una enquesta elaborada el 2019 per la Societat Espanyola de Son, el 58% de la població considerava que dormia malament». «Ara, a la Unitat de Son de la Clínica Girona, els pacients que consulten per insomni han passat de ser un 13% en el 2019 a un 32% en el 2020», afirmen les Dres. Santacana i Galofré.

Segons expliquen les especialistes en trastorns del son: «La pandèmia de la covid-19 i les seves conseqüències provoquen un estat d'incertesa creixent que comporta un estat d'ansietat i angoixa que afecta negativament la quantitat i qualitat del nostre son. Per altra banda, el confinament, l'estat d'alarma i el teletreball han suposat un canvi radical en les nostres rutines i activitats. Els horaris de son es tornen irregulars, passem més temps al llit i augmentem les activitats realitzades al dormitori», conclouen.