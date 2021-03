Quatre positius després d'una sortida amb bus a Geografia de la UdG

«Resultat després d'una sortida obligatòria amb la @UdGLletres @univgirona @UdGeografia 30 persones en un bus de 30 persones = brot de 3 positius, 2 pendents, i tota la classe aïllada deu dies». Aquesta piulada d'un alumne, Raimon Pujol, va ser l'avantsala de la confirmació, per boca del rector Quim Salvi en el transcurs del claustre celebrat ahir al matí, que els finalment quatre positius entre els ocupants d'aquell bus conformaven el «segon brot» que ha ocorregut dins de la UdG en aquest ja llarg any de pandèmia. Sense entrar en detalls, fonts oficials de la Universitat de Girona van explicar que el cas «s'està abordant des de l'Oficina de Salut Laboral des del primer moment». Però, hores més tard, des de la mateixa Facultat de Lletres, el seu degà, Àngel Quintana, va confirmar que eren quatre els positius «en el primer brot que hem tingut aquí a Lletres». Ara bé, Quintana va defensar que, a diferència del que denunciava Pujol en les seves piulades, tant la planificació de la sortida com l'actuació de la professora responsable, Isabel Salamaña, havia estat «absolutament correcte».

«És una assignatura de tercer i quart de Geografia, «Pràctiques Integrades de Gestió Ambiental», que es basa en unes sortides i després s'avalua amb un treball», va explicar Quintana recordant que les pràctiques, com seria aquesta sortida, «estan permeses per les mesures del Procicat i, encara que a Lletres potser no en fem tantes com en altes facultats, aquestes sortides o una que van fer l'altre dia els de Filologia a la Fundació Josep Pla ho són». A diferència del que se sostenia en la denúncia per xarxes de l'alumne, amb qui el mateix Quintana s'hi va reunir ahir, el degà de la Facultat de Lletres va assegurar que «la sortida es va planificar seguint la normativa, amb un bus de 40 places per a 28 alumnes». Aquesta mateixa idea, que «havia estat una normal de la universitat com qualsevol altra», va ser la resposta d'Isabel Salamaña quan, contactada per aquest diari, va evitar entrar en cap polèmica amb el seu alumne deixant la resposta oficial en mans de Quintana.

En canvi, segons la versió de Raimon Pujol a Twitter, el problema neix del moment que la mateixa Salamaña, que en el passat va ser regidora de l'Ajuntament de Girona en els governs del PSC amb Anna Pagans al capdavant, es va negar a canviar l'opció del bus per cotxes particulars per fer el desplaçament. «La negativa va ser absoluta per part dels professors implicats en fer la sortida amb cotxes particulars per evitar precisament això, recalquem que l'única responsable d'aquesta negligència és la professora Isabel Salamaña Serra», va escriure a les seves xarxes socials l'alumne de Geografia per acabar amb un atac més directe contra Salamaña, a qui va acusar de tenir «actituds negacionistes» amb aquest tuit: «Es va oposar totalment a poder oferir solucions alternatives a la sortida, com s'hi han ofert altres professors. Aquesta professora ha tingut altres actituds negacionistes com per exemple desprotegir el plàstic dels teclats dels ordinadors de la classe, entre d'altres».

Aquí, un cop més, el punt de vista de l'alumne difereix del d'Àngel Quintana. «La sortida no es podia fer amb cotxes particulars, per un tema de seguretat, segons marca l'Oficina de Salut Laboral; i així li ho he explicat a l'alumne quan avui m'ha insistit en la possibilitat de fer la sortida en cotxes particulars», va apuntar ahir l'especialista en història del cinema i degà la Facultat de Lletres.

La notícia dels quatre positius en la sortida de Geografia no és desconeguda en ambients del moviment estudiantil de la UdG que, però, ahir veien amb bons ulls el paper de la universitat tant per les paraules del rector admetent davant del Claustre l'existència d'un «brot» com per la implicació de l'Oficina de Salut Laboral de la UdG que, al llarg de la pandèmia, ha treballat en totes les problemàtiques covid-19 que han aparegut.