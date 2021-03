Reserves a l'alça, amb la meitat d'allotjaments oberts

La Setmana Santa i la supressió de les restriccions de mobilitat han reactivat el sector turístic, que ja té un gran volum de reserves sobretot en les destinacions de costa i muntanya, i des de finals de la setmana passada molts allotjaments van començar a rebre reserves. De tota manera, el sector encara anirà a mig gas a la província de Girona. A la Costa Brava centre tan sols obriran la meitat dels hotels, i els càmpings ho faran un 40%. Tots aquells que obren, però, ja tenen un 80% de les places plenes. L'aixecament del confinament comarcal, però, és insuficient per reactivar algunes destinacions internacionals com ara Lloret de Mar. En aquest municipi es preveu que només un 10% aixequin la persiana aquesta Setmana Santa.

A la Costa Brava centre, l'augment de reserves ha anat en paral·lel amb el dels hotels que, tot i no tenir-ho previst, han decidit obrir per Setmana Santa. El punt d'inflexió va ser divendres passat, quan el Govern va anunciar que aixecava el confinament comarcal i permetia desplaçaments en grups bombolla.

Augment als hotels

«Des d'aleshores, hem rebut moltes més consultes als portals i les reserves han anat creixent», explica la gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol. «I a partir d'aquest dilluns, l'augment ja ha estat considerable», hi afegeix. Això, de retruc, ha comportat que més hotels s'hagin animat a obrir. «Confiem que, per aquesta Setmana Santa, ja siguin el 50% dels associats», diu Lloberol.

De reserves, n'arriben tant per Setmana Santa com també per a aquest mateix divendres i dissabte. «La gent té ganes de sortir; i de fet, dels que estan oberts, ja hi ha establiments on s'ha arribat al 100%», concreta la gerent.

Com a exemple, la marca Costa Brava Verd Hotels va anunciar ahir que el 70 per cent dels seus establiments estaran oberts per Setmana Santa, cosa que significa 22 dels 31 associats.

El Parkhotel San Jorge de Calonge és un dels que ja estan a punt de penjar el cartell de complet. La seva directora, Irene Elias, admet que a finals de la setmana passada «realment faltaven mans per poder agafar les reserves i les trucades dels clients». A part de les reserves de famílies catalanes, ja se n'ha començat a rebre alguna de francesos.

El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso, confirma que han començat a entrar reserves per aquest cap de setmana, que coincideix amb el tret de sortida de la Fira de les 40 hores de Ripoll, tot i la previsió de mal temps. En el cas dels hotels, l'ocupació se situa entre un 70% i un 75%, aprofitant que les pistes de Núria i Vallter2000 podran rebre esquiadors de tot Catalunya, sempre que es desplacin amb el seu grup bombolla. Nou de cada deu reserves són de visitants de l'àmbit metropolità.

Preguntes a Lloret

A Lloret, malgrat que els empresaris asseguren que no paren de rebre trucades per saber si els establiments obriran o no, la realitat és que només ho faran una desena dels 127 que hi ha actualment. El president del Gremi Hoteler de Lloret de Mar, Enric Dotras, ha recordat que els turistes catalans representen el 20% de tots els mercats que té aquest municipi gironí. Dotras creu que «és una xifra molt elevada» però «insuficient» per reactivar grans infraestructures d'hotels com els que hi ha a Lloret.

Pel que fa als establiments de turisme rural, també veuen amb esperança l'arribada de la Setmana Santa. Actualment ja tenen una ocupació superior al 80% a les cases de muntanya i l'interior de la província. A principis de la setmana passada ja van començar a notar una allau de reserves en vistes que el Govern preveia aixecar el confinament comarcal. A la costa, l'ocupació és lleugerament més baixa, ja que se situa al 60%.

Més reserves d'apartaments

Des de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de les comarques gironines asseguren que «des de fa una setmana» han augmentat les reserves. Actualment els establiments ja tenen entre un 15 i un 20% de les places reservades i les primeres previsions apunten que un 70% dels establiments ja estaran oberts.

La vicepresidenta de l'ATA, Ester Torrent, ha afirmat que el sector té «por» que aquesta Setmana Santa «no torni a passar com per Nadal». En aquest sentit, Torrent tem que per «tres o quatre dies» que dura la Setmana Santa es perdi l'inici de la temporada d'estiu per noves restriccions.

La vicepresidenta de l'ATA ha assegurat que ja fa «ben bé un mes» que han començat a rebre reserves d'aquest estiu. No només de públic català, sinó que ja hi ha reserves de turistes belgues, alemanys i francesos. De tota manera, Torrent ha fet una crida a la calma perquè a causa de la pandèmia han hagut de flexibilitzar les polítiques de cancel·lació i això fa que «fins a l'últim moment» no es puguin concretar les reserves reals que hi ha.