SOS Costa Brava creu que el nou Pla Director és «insuficient» per salvar «la greu situació urbanística»

SOS Costa Brava ha fet pública la seva «decepció» amb part del nou Pla Director de la Costa Brava, en considerar que és «insuficient» per salvar «la greu situació urbanística» en què es troba el litoral gironí. La federació ecologista recorda que havia demanat tant al Departament de Territori com al Govern de la Generalitat en conjunt «més valentia i coratge per aprovar desclassificacions massives de sòl en tots els sectors urbanitzables pendents de desenvolupament, i en els polígons de sòl urbà no consolidats». Per això, la federació ha anunciat que ben aviat llançarà una campanya «per salvar els darrers retalls de boscos i espais oberts del litoral gironí».

Malgrat considerar que és «un primer pas positiu», SOS Costa Brava opina que el Pla «no suposa un veritable canvi de rumb radical» per abandonar, «d'una vegada per totes, la política urbanística dels creixements excessius i de les segones residències que destrueixen el patrimoni natural». Entre les crítiques que fa la federació, hi ha l'exclusió dels cinc municipis que ja tenen el planejament adaptat al Pla Territorial de les comarques gironines (Palafrugell, Palamós, Castell-Platja d'Aro, Calonge i Castelló d'Empúries), en considerar que el seu potencial de creixement és «excessiu» i «insostenible», de manera que, a parer de SOS Costa Brava, «se'ls hauria d'haver abordat».

A més, SOS Costa Brava creu que el nou pla no afronta totalment el problema de les prop de 250 urbanitzacions previstes, ja que deixa un centenar de sectors al marge. I, molt concretament, creuen que el pla és totalment insuficient per a Cadaqués, Pals i Begur, i que suposa «un pas enrere» per a la Selva Marítima i l'Escala. L'organització també lamenta que no s'hagi abordat la sobreexplotació dels aqüífers ni s'hagi garantit la integritat dels boscos, i que no s'afronti «amb garanties» el risc d'inundació i els efectes del canvi climàtic.