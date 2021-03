La transmissió del contagi comença a descontrolar-se

L'empitjorament dels indicadors de contagi a la Regió Sanitària de Girona es va evidenciar ahir després que la velocitat de transmissió del virus superés el llindar d'1, segons la darrera actualització de Salut. Concretament es va situar en 1,01. Aquest indicador avalua la reproducció del virus a curt termini. Si el valor de l'Rt és 1 vol dir que el nombre de casos es manté constant. L'objectiu és estar per sota d'aquesta xifra, és a dir, que els casos vagin a la baixa. Si hi ha situació contrària i la taxa Rt és superior a 1, hi ha un creixement de casos.

Actualment, a Girona cada 100 persones infectades en contagien unes 101 de mitjana. Caldrà veure quin efecte causa aquest canvi en el nombre de nous casos. De moment, els darrers dies han anat pujant. Ahir Salut en va notificar 188, un 50% més que el dia anterior i ja s'aproxima al llindar de 200 diaris. El risc de rebrot també està a l'alça i segons la darrera actualització va pujar onze punts més fins a 182.

Seguidament, es van sumar cinc noves víctimes, una xifra destacable tenint en compte que el dia anterior no se n'havia comunicat cap. Respecte als hospitalitzats i crítics, es va produir una forta davallada de pacients. Finalment, el ritme de primeres vacunacions va seguir sent baix però va augmentar considerablement el de segones dosis, amb més de 3.000 vaccins administrats.

Respecte a Catalunya, els indicadors també van seguir empitjorant. El risc de rebrot va pujar cinc punts i la Rt, dues centèsimes. Es van sumar 1.637 casos nous i trenta morts. D'altra banda, ahir hi havia trenta hospitalitzats menys i els mateixos 432 pacients a l'UCI.

Finalment, a Espanya Sanitat va sumar 6.216 nous positius de coronavirus i 117 defuncions.

Alerta de Salut

D'altra banda, Salut va alertar que la baixada de contagis s'ha estancat i que les UCIs continuen amb molta tensió, i va demanar precaució de cara al primer cap de setmana sense confinament comarcal per als grups bombolla. En aquest sentit, el director del CatSalut, Adrià Comella, va dir que un rebrot podria provocar una quarta onada amb 800 malalts a l'UCI per covid-19. Comella va admetre preocupació pel que pugui passar en els propers dies i amb unes UCIs amb 423 pacients, i va remarcar que si ara es produís una quarta onada, la situació a les UCIs seria pitjor que la de l'inici de la tercera, quan hi havia 320 pacients.

El president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Padrós va demanar responsabilitat a les portes de Setmana Santa.