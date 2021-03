La xifra de gironins que marxen a viure a l'estranger segueix a l'alça malgrat la pandèmia de la covid-19. A 1 de gener de 2021, eren 30.449 els gironins o gironines -tant nascuts aquí com amb la nacionalitat adquirida- que residien en un altre país, majoritàriament a Europa (França, Alemanya, Regne Unit i Suïssa són les principals destinacions). Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la xifra de residents a l'estranger ha augmentat gairebé un 11% en els dos últims anys: un 6,55% entre 2019 i 2020 i un 4,12% entre 2020 i 2021. Així doncs, malgrat que durant l'any passat es va reduir el ritme d'emigracions, va continuar a l'alça. Comparat amb el conjunt de l'Estat, l'emigració a les comarques gironines continua essent molt superior a la mitjana, ja que la xifra global de ciutadans espanyols vivint a l'estranger va créixer només un 1,4% l'any passat.

El nombre de gironins que marxen a viure a l'estranger s'ha disparat en els darrers anys. De fet, des de la forta crisi econòmica de 2008, la xifra de gironins que emigren no ha fet més que créixer any rere any: per una banda, molts joves han marxat a la recerca d'oportunitats laborals, mentre que també hi ha casos d'immigrants que havien arribat a les comarques gironines per treballar durant l'època de més bonança econòmica i, després d'haver aconseguit la nacionalitat espanyola, van tornar cap als seus països d'origen quan la feina aquí va començar a escassejar.

En només una dècada, el nombre de gironins a l'estranger s'ha incrementat un 144%. I ara, malgrat que la covid-19 ho ha sacsejat tot, de moment no ha invertit aquesta tendència. Així, a 1 de gener de 2021 hi havia 30.449 gironins residint en altres països, és a dir, 1.205 més que l'any anterior, el que suposa un increment del 4,12%. Així doncs, malgrat que el ritme es va alentir lleugerament durant l'any de la pandèmia, continua a l'alça i es troba molt per sobre del creixement mitjà de les migracions al conjunt de l'Estat espanyol (1,4%). S'ha de tenir en compte, tanmateix, que per tal d'elaborar aquestes estadístiques s'utilitzen les xifres oficials del registre, de manera que no hi consten aquelles persones que canvien de residència sense comunicar-ho a l'administració espanyola.

Pel que fa als destins perferits dels gironins per anar-hi a viure, destaquen, sobretot, els països europeus. L'opció majoritària -amb diferència- és França, on actualment viuen 8.761 gironins. En segona posició se situa Alemanya, amb 3.856, i tot seguit hi ha el Regne Unit, on han fixat la seva residència 2.474 persones originàries de la província. La quarta posició és Suïssa, on viuen 1.752, i en el cinquè lloc trobem el primer país americà de la llista: Argentina, amb 1.738 residents gironins. Darrere seu hi ha Bèlgica, país que han escollit com a residència un total de 1.604 gironins, Estats Units (1.329), Xile (815), Andorra (764) i Mèxic (698). Altres països també que acullen quantitats destacades de gironins són Països Baixos (579 persones), Brasil (471), Uruguai (441), Equador (347), Itàlia (344), Colòmbia (337), Veneçuela (315) i República Dominica (305).

Si s'observen els grups d'edat, la major part de gironins vivint a l'estranger (18.118 persones) tenen entre 16 i 64 anys. També n'hi ha 7.925 que són menors de setze anys, mentre que 4.406 superen els 64 anys d'edat. Amb relació al gènere, hi ha poca diferència: 15.800 són homes i 14.649 són dones.

Al conjunt de l'Estat, el nombre de persones amb nacionalitat espanyola que viuen a l'estranger se situava en 2.654.723 persones el passat 1 de gener, fet que significa 36.131 més que l'any anterior (és a dir, es produeix el mencionat increment de l'1,4%). Per continents, el 59,6% de les persones inscrites tenia fixada la seva residència a Amèrica, el 36,7% a Europa i el 3,7% en altres continents del món.

A diferència del que passa a les comarques gironines -on les quatre primeres destinacions són europees-, el primer destí per als espanyols és Argentina, seguit a continuació de França i els Estats Units. Llaavors es troben Alemanya i Regne Unit i, més enrere, Cuba, Mèxic, Veneçuela, Brasil i Suïssa.