Uns 600.000 vehicles surten de Barcelona sense el confinament comarcal

Uns 736.000 vehicles es van desplaçar al llarg d'ahir d'entrada o sortida a l'àrea metropolitana de Barcelona, un 3,5% més que divendres passat, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit corresponents a les set de la tarda. De sortida de la ciutat comptal van ser uns 600.000 vehicles. Es tracta de la la primera sortida de cap de setmana després de l'aixecament del confinament perimetral comarcal a Catalunya, i per tant ja es preveia un increment.

La xifra, tanmateix, és un 11,5% inferior a la d'un divendres anterior a la pandèmia i fins i tot es troba per sota de les previsions de les autoritats de trànsit, que apuntaven que es podria arribar fins als 900.000 vehicles a la zona de Barcelona. Aquest descens respecte les previsions s'atribueix, sobretot, a les males condicions meteorològiques. Precisament, els Bombers van difondre ahir mateix un comunicat demanant «precaució» si es té intenció de fer activitats a l'aire lliure en un cap de setmana de «meteorologia complicada».

Tot apunta que la mobilitat a Catalunya creixerà aquest cap de setmana coincidint amb l'aixecament del confinament comarcal. Davant d'aquesta previsió, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va explicar ahir que el compliment de les mesures establertes per evitar contagis per la Covid-19 d'aquest cap de setmana seran «una prova» perquè encara «no està decidit» què es podrà fer per Setmana Santa.

En una entrevista a RAC1, Sàmper va exposar que «dilluns, dimarts i dimecres vinents el Procicat començarà a valorar quina és la resolució següent, si de pròrroga de l'actual, si de millora pel que fa a més aire o si d'empitjorament». Sàmper va considerar que «la mesura més eficaç» és el toc de queda, que, segons va advertir, encara «es pot allargar uns quants mesos». Sàmper també va insistir que la limitació és a una sola bombolla i que a partir del dia 26 els grups permesos passaran de les sis persones a les quatre.

«És impossible tenir un mosso a cada cantonada», va reconèixer el conseller, que va demanar «corresponsabilitat» a la població i va insistir en la limitació a una sola bombolla. «Hem donat aire i no voldríem haver de tancar l'aire, però la resolució pot variar si els índexs fossin negatius», va advertir Sàmper en relació a la Setmana Santa.

Les descàrregues del certificat d'autoresponsabilitat han passat de les 80.000 amb el confinament municipal a les 40.000 amb el confinament comarcal, i en aquests moments estan al voltant de les 15.000, va explicar el conseller. Sàmper va afirmar que, si bé el document «no és ni obligatori», sí que «facilita la feina» als cossos policials. Sàmper va recordar que també cal acreditar la bombolla, el que es pot fer amb un certificat de convivència els DNI o el llibre de família.