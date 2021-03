Banyoles, Olot i Salt, entre les ciutats amb més risc de rebrot

Tres municipis gironins de més de 20.000 habitants se situen entre les cinc ciutats catalanes amb el risc de rebrot més elevat. Es tracta de Banyoles, Olot i Salt, que tenen un índex de 554, 503 i 494 punts respectivament. Per davant, hi ha Canovelles (977) i Vic (684). Aquest paràmetre permet avaluar la possibilitat de contagi en un futur immediat. Per tant, tot apunta que els casos de coronavirus augmentaran especialment en aquests municipis.

Concretament, a Banyoles la situació és més delicada. I és que la velocitat de propagació del virus (Rt) està en 3,09, segona taxa més elevada de Catalunya. Aquest indicador avalua la reproducció del virus a curt termini. Si el valor de l'Rt és 1 vol dir que el nombre de casos es manté constant. L'objectiu és estar per sota d'aquesta xifra, és a dir, que els casos vagin a la baixa. En canvi, si és superior a 1, hi ha un creixement de casos. En el cas de Banyoles, cada cent infectats en poden contagiar uns 300 de mitjana.

L'augment de casos a la capital del Pla de l'Estany ja s'ha començat a notar. En la darrera setmana s'han notificat 27 casos, gairebé el triple que l'anterior, quan n'hi va haver 10. A més, la incidència de casos dels darrers dies ha passat de 141 a 175 per cada 100.000 habitants. També cal tenir present que fa dues setmanes es va produir una davallada brusca de tots els indicadors i, per això aquest repunt de casos ha fet disparar tots els indicadors.

A l'altra cara de la moneda hi ha Puigcerdà -forma part d'una altra regió sanitària- que té el risc de rebrot més baix de Catalunya, amb 12 punts. A més, la Rt també se situa en un valor de 0,57.

Dades de Girona i Catalunya

Respecte a la situació global de la Regió Sanitària de Girona, els indicadors de contagi van seguir pujant. D'una banda, la velocitat de propagació del coronavirus es va enfilar sis centèsimes fins a 1,07 i el risc de rebrot, sis punts més fins a 188.

Seguidament, Salut va notificar 154 casos, un 18% menys que el dia anterior i no es va produir cap nova defunció.

Respecte als hospitalitzats, van seguir baixant. Ahir hi havia vuit ingressats menys i dos crítics menys a l'UCI.

Quant a les vacunacions, el ritme de primeres dosis segueix sent baix en comparació a la setmana passada però el de les segones dosis creix i compensa la davallada de les altres. Ja s'han vacunat amb la primera dosi 68.231 persones,346 més que el darrer balanç. Pel que fa a la segona dosi, ja l'han rebuda 31.996 persones, 2.769 més.

Finalment, a Catalunya ahir hi havia 1.427 ingressats i 406 pacients a l'UCI. Salut va sumar 1.447 casos nous i una sola defunció. Els indicadors de contagi també van seguir pujant.