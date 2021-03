Condemna a un sotsinspector de Mossos per propinar un cop de puny a una dona

El jutjat Penal 2 de Girona ha condemnat un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra per propinar un cop de puny a una dona, agafar-la pel coll i reduir-la juntament amb la seva filla amb «excessiva violència».

La sentència, que no és ferma, condemna el sotsinspector, J. C. S., per dos delictes lleus de lesions i en canvi absol els tres implicats en l'incident que va tenir lloc el 20 d'agost de 2019 a Girona, que eren un home ebri, la seva sogra i la cunyada. Haurà de pagar una multa de 672 euros i indemnitzar les dones que van rebre les lesions amb 525 euros.

Una trucada als Mossos en un bar del carrer Orient de Girona va destapar el conflicte. El propietari havia trucat la policia perquè hi havia un home begut que no volia marxar de l'establiment. Quan el sotsinspector i un segon agent van arribar al bar, l'home havia marxat a un supermercat pròxim on pretenia aconseguir alcohol. Un cop allí, on els policies van arribar acompanyats de la dona que posteriorment va rebre el cop de puny, aquesta va entrar dins per convèncer a l'home que marxés a casa, i contradient les indicacions dels agents. Per això, els van reclamar que sortissin del comerç, i un cop fora els van identificar mentre l'home proferia crits.

En aquell moment, els agents van dir-li que quedava detingut per un delicte de desobediència. La resposta de la seva sogra seguia essent la d'intentar endur-se el seu gendre d'allí perquè no provoqués més problemes, però el sotsinspector, «molest per la insistència» de la dona d'endur-se'l d'allí, «va empènyer-la, la va subjectar pel coll i davant l'actitud defensiva de la dona va proferir: «ja n'hi ha prou, ja m'esteu tocant els collons, tots detinguts».

Seguidament, li va propinar el cop de puny en un ull, «excedent-se en les seves funcions i amb ànim de menystenir la integritat física de la dona», i la va fer caure. Llavors la seva filla va intervenir «per defensar la seva mare», però també va acabar a terra d'una empenta. «Es va iniciar un forceig entre les acusades i el sotsinspector que va acabar quan aquest va reduir les oponents agafant-les dels cabells i fent pressió cap a terra», subratlla la sentència.

Múltiples testimonis

Els fets van ser presenciats per almenys tres testimonis, que durant el judici que va tenir lloc el 29 de gener van exposar que el sotsinspector havia agredit «sense motius» la dona, i que aquesta va acabar amb la cara «inflada i amb un morat a l'ull». A més, un d'ells va declarar que quan va dirigir-se als Mossos per dir-los que havia presenciat l'agressió, li van dir «vés-te'n a casa».

La fiscalia i la Generalitat demanaven dos anys de presó per les dues dones per atemptat contra l'autoritat i un delicte lleu de lesions. També demanaven sis mesos de presó pel tercer acusat, a qui imputaven resistència a l'autoritat per oposar-se a la seva detenció. La sentència, però, conclou que «el relat de les acusacions ha quedat desvirtuat», així com la versió del sotsinspector, que qualifica d'«incongruent». De fet, va més enllà i diu que l'home begut «no havia comès cap delicte» en el moment que el volien detenir, i que el sotsinspector es va «excedir de manera notòria en les seves funcions i va utilitzar una força innecessària i desproporcionada». Conclou indicant que «no és admissible utilitzar la força davant d'una dona que només volia endur-se el seu gendre i contra una noia que volia defensar la seva mare».

Sentència «insòlita»

Anna Pagès, advocada que ha portat la defensa dels tres implicats, subratlla que es tracta d'una sentència «totalment insòlita», ja que «s'ha de lluitar contra la presumpció de veracitat d'un agent de policia, i és molt complicat que ens donin la raó». De fet, Pagès sosté que en els seus disset anys de professió «és la primera vegada que em trobo amb una sentència d'aquesta contundència», valora.