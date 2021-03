Experts lamenten el retard en la represa de vacunació d'AstraZeneca a Espanya

Diversos estats de la Unió Europea van reprendre ahir la vacunació amb AstraZeneca després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) hagi conclòs que el vaccí és «segur i eficaç». Fins a una vintena de països europeus havien paralitzat el subministrament de les dosis d'aquesta vacuna per la detecció d'alguns casos de trombosi, però, poc després del nou aval de l'EMA, estats com França, Alemanya o Espanya han anunciat la represa del subministrament d'aquesta vacuna. A França, on igual que a Itàlia i Alemanya la vacunació amb AstraZeneca es va reprendre ahir, d'altres com Suècia o Dinamarca mantenen de moment la suspensió.

Espanya i Portugal han anunciat que també ho faran, però més tard. En el cas d'Espanya, el subministrament d'aquesta vacuna es reprendrà dimecres després que en els pròxims dies es facin reunions per saber per quin grup es comença i si s'amplia el límit de 55 anys.

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, va alertar que cada dia sense vacunació «és un dia que es perd per evitar morts».

D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que si s'elimina el topall de 55 anys en el procés de vacunació d'AstraZeneca, el Departament començarà a prioritzar la vacunació per franges d'edats i, no pas, per col·lectius específics. De fet, la consellera va tornar a demanar que s'elimini el topall dels 55 anys i que es reprengui la vacunació del vaccí en funció de les franges l'edat. «No és tant la crida de col·lectius específics sinó crida a la població pel risc, en primer lloc aquella que ens pot assegurar la reducció de la mortalitat i també la reducció d'ingressos de llits de crítics; això creiem que és clau», va resumir Vergés.

Ritme lent a Europa

Finalment, els científics del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que elaboren informes periòdics per la Comissió Europea, van alertar sobre la «lenta penetració» de la vacunació a Europa, excepte al Regne Unit.

Segons el Biocomsc, fins dimecres passat al Regne Unit ja havien vacunat amb una o dues dosis de les vacunes a un 39,04% de la seva població, mentre que el segon país amb més vacunació és Hongria, que ha inoculat a un 18,68% dels seus habitants.

Espanya se situa en el dotzena posició, amb un 12,28% de la població injectada amb una o dues dosis, per sobre de la mitjana de la UE, que és del, 11,81% dels seus habitants.

Letònia, amb un 5,36%, i Bulgària, amb un 4,98%, són els dos països europeus més endarrerits. L'informe enviat pels científics catalans a la CE confirma «una reducció en el ritme de baixada de casos a Espanya», tot i que indica que «encara no es veu estancament complet de baixada» i constata una incidència de virus menor que en la majoria països europeus.

«Espanya segueix amb retard la corba de les comunitats amb més presència de la variant britànica. També continua la tendència d'estancament i lleugera pujada d'Europa».