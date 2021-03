Girona registra un incendi en un edifici cada cinc hores

Les comarques de Girona registren un incendi en un edifici cada cinc hores, quatre minuts i 42 segons. Aquesta és una de les observacions d'un estudi de l'agrupació d'asseguradores Unespa anomenat Foc! Els incendis assegurats 2019-2020.

La major part dels immobles protegits per l'assegurança d'incendi són habitatges i és el 78% dels incendis que es produeixen a Espanya durant tot l'any tenen lloc en domicilis. Però, s'ha de dir que el pagament de les indemnitzacions per la gravetat dels danys és més elevada en fàbriques i negocis.

La província de Girona és la seogna d'Espanya on els danys són més greus i, per tant, el seu cost és més elevat. La gravetat d'un incendi suposa una despesa per reparar les destrosses que puja a 8.330 euros de mitjana.

Les mitjanes per província durant el període 2019-2020 però situen al capdavant del llistat, la província de Burgos. En aquest punt del nord d'Espanya, la despesa per un incendi puja a 9.980 euros de mitjana. Això suposa, segons l'estudi, un 67,5% més que la mitjana espanyola. Zamora és en la tercera posició, amb 7.762 euros. En la situació oposada hi troben les províncies de Huelva, Toledo i Cadis. Aquí la despesa va entre els 1.800 i 2.200 euros de mitjana.

500 milions en indemnitzacions

El sector de les assegurances tenen una despesa de 500 milions d'euros cada any en conceptes d'indemnització per incendis a Espanya. La mitjana espanyola situa els danys en habitatges en 2.900 euros i els de les indústries, en canvi, representen un cost molt més elevat, més de 42.000 euros. Les famílies reben el 40% de els diners, mentre que les indústries ingressen el 37% i els comerços un altre 13%

Per a l'elaboració d'aquest informe han recopilat dades de 24 asseguradores associades a Unespa que, juntes, acumulen un 66% de la quota de mercat de l'assegurança de multirisc a Espanya. Aquestes entitats han facilitat informació de 166.092 incendis esdevinguts entre el segon semestre del 2019 i el primer de 2020.

L'informe revela que les localitats més petites, aquelles que no arriben als 50.000 habitants, tendeixen a patir una proporció d'incendis més elevada de la que els correspondria pel seu pes demogràfic. Mentre, passa exactament el contrari amb les grans ciutats. En els municipis de més de mig milió d'habitants es produeixen menys incendis del que es podria esperar per en funció de la població que alberguen.

Girona ciutat

Quan la vista es fixa en els municipis, es descobreix que els incendis més costosos es produeixen a les ciutats de Getxo, Girona, Logronyo, Manresa i Barcelona. En aquestes localitats les flames generen danys que indemnitza l'assegurança per valor d'entre 7.300 i 12.000 euros, segons el cas. En el cas de Girona, que es troba en segon lloc del llistat, la despesa mitjana es situa a 9.834 euros.

Recomanacions dels experts

Per tal d'evitar incendis, els experts recomanen no sobrecarregar els endolls, comprovar els carregadors i mai deixar un dispositiu carregant sobre d'un llit o un sofà. També alerten que no s'han d'apropar a fonts de calor com ara llums, brasers o estufes, materials fàcilment combustibles, com cortines o mobiliari. A la cuina cal mantenir sota vigilància en tot moment paelles i cassoles quan s'està preparant el menjar, entre altres. També recomanen instal·lar extingits i detectors de fum.