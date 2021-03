Manifestació a Girona per l'emergència climàtica

Prop d'un centenar de persones es van manifestar ahir a Girona en el marc del Dia d'Acció pel Clima, convocats pel moviment Fridays for Future. La protesta volia denunciar la «inacció política davant l'emergència climàtica i ecològica per part d'institucions i governs». La manifestació, que va rebre el suport de la plataforma Girona Pel Clima, va començar davant la seu de la Generalitat i va recórrer els carrers del centre fins arribar a l'Ajuntament. Mentrestant, els manifestants cridaven proclames com «se'ns acaba el temps, i a vosaltres les excuses».

La portaveu de Fridays for Future va acusar les «elits polítiques» de ser «responsables del desastre en el qual ens encaminem» i va alertar que amb la seva «irresponsabilitat, estan condemnant tota la societat, però sobretot les més joves, a no tenir futur». També les van assenyalar com les culpables del canvi climàtic, «per inacció o per connivència amb les grans multinacionals».

Finalment va exigir a les classes polítiques un canvi de rumb per tal de «garantir un futur digne i esperançador», i ha assegurat que «seguiran organitzant-se i mobilitzant-se fins a provocar canvis reals».

Al final de la manifestació van despenjar una pancarta del balcó de l'ajuntament i van llegir un manifest davant les persones congregades. Sota el clam «canviem el sistema i no el clima», l'organització va instar la ciutadania a seguir mobilitzant-se per exigir acció política a governs i institucions per «transicionar cap a un sistema més just climàtica, social i globalment».