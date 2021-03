Mor un motorista en un accident de trànsit a la GI-681 a Llagostera

Un motorista ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit a la GI-681 a Llagostera (Gironès). Cap a les cinc de la tarda els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís d'un sinistre viari mortal al punt quilomètric 4 de la via. Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta ha sortit de la via.

A causa de la caiguda, el conductor i únic ocupant del vehicle ha mort. Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos, dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons el Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima,15 persones han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.