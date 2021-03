El PSC demana celeritat al Govern per la construcció de la variant d'Olot

El grup municipal del PSC d'Olot reclama a la Generalitat de Catalunya la «màxima celeritat» a l'hora d'afrontar els retards en la construcció de la variant d'Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. Segons asseguren, l'1 d'agost del 2017, coincidint amb una de les visites del conseller de Territori i Sostenibilitat a Olot, es va dir que el gener del 2018 tots els ajuntaments afectats tindrien el projecte de la nova carretera sobre la taula per tal de poder iniciar els tràmits d'estudi d'impacte ambiental i, seguidament, la redacció del projecte constructiu definitiu. Aquells terminis contemplaven que a principis del 2019 es podrien començar les obres.

El fet que finalment es licités la contractació dels estudis d'alternatives de la variant de les Preses amb dos anys de retard ha provocat, segons afirmen, que els veïns d'Olot, i especialment els de l'avinguda Sant Jordi, segueixin patint «situacions insostenibles» i que les empreses «vegin estancades les seves possibilitats de creixement» perquè no compten amb unes infraestructures a l'altura del «potent teixit empresarial de la Garrotxa». La darrera tramitació que s'ha fet pel que fa al tram d'Olot és la presentació de quatre alternatives, des de l'Hostal del Sol a la rotonda de la carretera de la Canya.

El partit municipal especifica que estan d'acord amb l'anomenada alternativa 2 (2+2 carrils), que segueix el traçat actual desdoblant la via i passant semi soterrat per davant del barri de l'Hostal del Sol. D'aquesta manera, opinen que el barri es podria integrar a la ciutat, perquè desapareixeria el «mur» que representa la carretera actual. Tot i això asseguren que hi ha algunes propostes de l'alternativa 2 que no els hi agraden com són: els vials laterals de serveis que tenen molt impacte; la connexió amb el barri del Morrot; la manca d'un accés per vianants i per bicicletes cap al barri de l'Escola Llar i de l'Institut Greda, per sota de la variant; un bon accés cap al centre de la ciutat a partir de l'avinguda de Sant Joan les Abadesses, entre d'altres.