Les residències gironines estan lliures de COVID-19 per primera vegada

Des de dilluns d'aquesta setmana totes les residències de la Regió Sanitària de Girona no tenen cap cas actiu per covid-19 per primera vegada en l'últim any, segons fonts de Salut. La vacunació ha permès la millora de les dades epidemiològiques, tallar els contagis i que els 179 centres de gent gran, persones amb discapacitat, salut mental i addiccions que hi ha a la regió siguin verds. Salut alerta també que això no és definitiu, ja que es pot donar el cas que alguna persona que encara no s'ha vacunat s'infecti i llavors la residència seria taronja.

La notícia arriba després d'un any en què el virus ha sigut especialment letal als geriàtrics, on ha causat un fort impacte amb molts contagis i morts. Cal tenir present que l'ínici de la vacunació, el 27 de desembre, va suposar «el primer pas cap a la immunització», tal com va explicar el gerent del CatSalut de la Regió Sanitària de Girona. I és que els contagis van baixar un 70% entre gener i febrer i les defuncions, un 72%.

A més, la vacunació va suposar una flexibilització del protocol de sortides de les residències i va permetre tallar els contagis i els brots que s'havien produït durant la pandèmia en els geriàtrics.

Situació a Catalunya

Respecte a la situació de les residències catalanes, gairebé totes estan a punt de culminar el procés d'immunització i gairebé totes estan lliures de coronavirus, tot i que encara n'hi ha de taronges -hi ha algun cas de coronavirus- i vermelles -hi ha un brot. Segons el darrer balanç de dimarts, tal com va publicar EFE, hi havia sis residències que estaven en situació vermella. La majoria es concentren a Barcelona i l'àrea metropolitana. D'altra banda, ahir ACN va informar que a Lleida hi ha dos centres que estan en situació taronja però es preveu que passin aviat a verdes.