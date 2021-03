Els centres educatius catalans superen els 60.000 casos des de l'inici de curs

Els centres educatius de Catalunya han acumulat 60.060 positius per coronavirus des que al setembre va arrencar el curs escolar, d'ells 53.024 alumnes i 6.418 docents i personal administratiu, segons dades de la Generalitat.

En concret, segons la conselleria d'Educació, des que el passat 14 de setembre es va iniciar el curs escolar s'han registrat als centres educatius de Catalunya un total de 60.060 positius per coronavirus, que ha afectat al 3,68% de l'alumnat -53.024 casos-, al 3,91% del professorat i personal administratiu -6.418- i 618 integrants del personal extern.

Segons l'actualització d'ahir de la Generalitat, un total de 19.630 alumnes -239 més que divendres- dels centres educatius catalans estan confinats actualment, la qual cosa suposa l'1,36%, mentre que també estan passant quarantena 985 docents i personal administratiu -25 més que divendres-, la qual cosa representa el 0,6%.

Un centre tancat a la Cerdanya

Dels 5.104 centres educatius de Catalunya, en 560 hi ha grups confinats -són en total 842 dels 72.000 grups escolars catalans-, mentre que actualment només hi ha un centre confinat íntegrament. Es tracta de l'escola Pere Sarret, de la ZER Baridà-Batllia, a Montellà i Martinet (Cerdanya). De fet, el centre educatiu té un grup confinat amb deu alumnes i tres docents i personal administratiu i de serveis. El motiu del tancament és que Salut ha detectat un positiu els darrers deu dies, fet que ha obligat a confinar el grup per precaució i, com a conseqüència, el centre educatiu, que només disposa d'aquests alumnes. La persona que ha donat positiu és un treballador. El municipi té un altre únic centre educatiu que està obert i només acumula un positiu des de l'inici del curs escolar.