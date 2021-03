El conflicte amb AstraZeneca complica la vacunació europea

El conflicte de la Unió Europea amb AstraZeneca per al subministrament de vacunes ha obert un debat sobre els problemes que està patint la campanya de vacunació europea. Quan queda poc perquè es compleixin tres mesos des de la seva arrencada, només un 9,8% d'adults ha rebut la primera dosi. Els expert atribueixen la «lentitud» a l'insuficient finançament europeu dedicat a crear capacitat de producció. L'economista del Bruegel Niclas Frederic Poitiers nega que els retards d'AstraZeneca en siguin la causa principal. «És una distracció del problema real, la producció», apunta. L'experta en salut del European Policy Center, Simona Guagliardo, afegeix que produir en massa la vacuna en tan poc temps «és una tasca enorme per al sector privat».

A banda de la controvèrsia comercial, AstraZeneca també ha estat aquesta setmana en el punt de mira per l'aturada de la seva vacuna a la majoria de països de la UE per un grup reduït de casos de trombosi que finalment l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha descartat com a efectes secundaris, si bé continua investigant alguns casos «estranys» molt minoritaris.

Fins aquesta setmana, la UE ha rebut gairebé 70 milions de vacunes, de les quals se n'han administrat 51 milions. Aquestes han servit per posar la primera dosi a un 9,8% de la població adulta de la UE i per immunitzar completament un 4,2% dels majors de 18 anys. La Comissió Europea calcula que, a finals de març, s'hauran repartit 106 milions de dosis. D'aquestes, 66 milions corresponen a Pfizer-BioNTech, 30 milions a AstraZeneca i 10 milions a Moderna. Segons l'executiu europeu, tant Pfizer-BioNTech com Moderna han complert amb els compromisos, però no AstraZeneca, que hauria d'haver entregat 90 milions de dosis al llarg dels últims tres mesos.

Catalunya supera el milió

En aquests moments, Catalunya ha superat el milió de vacunes posades. Concretament, ja s'han administrat 1.006.994 dosis, segons les dades actualitzades ahir pel departament de Salut. Un total de 663.563 persones han rebut la primera dosi del vaccí i 343.431 han obtingut les dues dosis i, per tant, han completat la pauta de vacunació.

En paral·lel, Espanya reprendrà dimecres que ve -24 de març- la vacunació amb AstraZeneca, després de l'aixecament del veto de l'EMA. Diverses reunions en les properes hores de la Ponència de Vacunes i de la Comissió de Salut Pública decidiran per quins grups es comença, si cal restringir algun perfil i si s'amplia el límit d'edat dels 55 anys.

L'evolució a la resta del món

Per que fa a la UE, Malta (18,3%) i Hongria (16,6%) van per davant en l'administració de primeres dosis. El govern de Viktor Orbán està administrant l'Sputnik i la xinesa Sinopharm, tot i que no estan avalades per l'EMA. Espanya està una mica per sobre de la mitjana europea, amb un 10,2% de la població vacunada amb una dosi. Més o menys tots els països europeus, excepte Malta (8,1%) ,han posat la segona dosi a un 4% de la població adulta.

A nivell global, Israel clarament lidera la campanya de vacunació, amb un 50,9% de la població totalment vacunada. La segueixen Xile (13,1%), Bahrain (13,1%) i els Estats Units (12%), segons dades del portal Our Data in the World d'Oxford basades en població global. La UE ha vacunat totalment a un 3,6% de tota la població. El Regne Unit ha prioritzat l'administració de la primera dosi aprofitant que la vacuna d'Oxford-AstraZeneca permet posar la segona dosi fins a dotze setmanes després de la primera, el que dóna un cert nivell de protecció. Per això, és el segon país del món on més persones l'han rebut, un 37,2%. En canvi, només un 2,6% de la població al Regne Unit està completament vacunada.