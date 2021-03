Un emprenedor gironí patenta una xocolata desfeta instantània, en bosses individuals i feta amb productes de proximitat

Un emprenedor de Tossa de Mar (Selva) ha patentat un "nou concepte" de xocolata desfeta. Es tracta de bosses individuals envasades al buit que només necessiten uns 40 segons de microones i un massatge posterior amb les mans per deixar llesta per consumir la xocolata. D'aquesta manera s'evita haver d'embrutar cap estri ni passar molt temps havent de cuinar. L'inventor d'aquest nou "concepte" és en Marc Reventós. Explica que hi porta un any i mig treballant i que "no va ser difícil" que els donessin la patent ja que no hi havia una fórmula igual que la que ha aconseguit amb Kakau, la marca del producte. Reventós a més, assenyala que treballen amb productes de proximitat i que ja hi ha diverses empreses estrangeres interessades en invertir.

"Kakau és un nou concepte de fer xocolata desfeta". Aquesta és la forma que fa servir l'emprenedor tossenc Marc Reventós per definir el que ha trigat un any i mig a portar a la realitat. I és que aquest empresari gironí ha patentat una fórmula que permet fer una xocolata de forma "ràpida neta i amb la millor qualitat". Es tracta d'unes bosses individuals envasades al buit que ja contenen tots els ingredients necessaris i que es guarden a la nevera. La preparació no porta més d'un minut. S'escalfa la bossa al microones uns 40 segons, després es fa un petit massatge per ajudar a barrejar els ingredients i ja està llesta per servir.

Reventós destaca que d'aquesta manera no s'embruten estris ni es perd molt temps en l'elaboració del producte. El propietari de Kakau, però, assenyala que per a ell el més important és la qualitat del producte. En aquest sentit, destaca que treballa amb productes de proximitat i que no s'adultera amb conservants, additius ni cap element químic.

De fet, com que està envasada al buit, explica Reventós, "manté les aromes i totes les propietats de la xocolata i de la crema de llet". "La veritat és que el que m'engresca més és veure com tothom que la prova reconeix que li sorprèn la fórmula però coincideixen en dir que és molt bona", remarca.

Un treball d'any i mig

Reventós ha trigat un any i mig per arribar fins a la fórmula que finalment ha patentat. Una patent que, reconeix, no ha estat "difícil" d'aconseguir perquè ningú s'hi va oposar, ja que no s'havia registrat cap manera similar a la de Reventós per fer xocolata desfeta. "A l'inici vaig haver de provar diferents maneres fins a arribar a la fórmula actual, han estat uns mesos de treball", explica.

L'objectiu de Reventós és poder col·laborar amb algunes empreses estrangeres que estan interessades en el producte. Malgrat que no es tanca a cap mercat, el propietari de Kakau veu en el canal Horeca, que inclou la majoria d'establiments de restauració, "l'espai idoni" per aquest producte.

Kakau no és l'única iniciativa de Reventós en el món de l'alimentació. Fa uns anys va tirar endavant la marca Sücs, que prepara sucs naturals amb fruites de proximitat.