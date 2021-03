Girona registra l'augment de morts més elevat en un mes

Després de dies en què Girona registrava un nombre relativament baix de defuncions -normalment menys de cinc i fins i tot cap en més d'una ocasió-, ahir Salut va tornar a notificar una xifra bastant elevada. Concretament, es van produir tretze noves defuncions, xifra que no es registrava des del 18 de febrer, quan se'n van notificar catorze.

Cal tenir present que això no significa que totes les defuncions s'hagin produït en un període de 24 hores, sinó que corresponen a dies anteriors i es publiquen amb retard. Fent una anàlisi de la retrospectiva més recent, els dies en què s'han produït més defuncions són el 16 de març, amb un total de tres, i el 8 i el 10 del mateix mes, amb cinc cadascun. De fet, si s'analitzen les dades per setmanes en la darrera se n'han produït catorze i, en l'anterior, 21. Per tant, aquest fort creixement es deuria a un reajustament de dades de bastants dies enrere.

Amb tot això, el nombre total de defuncions per coronavirus des de l'inici de la pandèmia és de 1.989. D'aquestes, la majoria s'han produït a hospitals o centres sanitaris (1.973), seguit de residències (279) i domicilis (177). Del total, també n'hi ha 460 que no s'han classificat.

D'altra banda, el nombre de gironins ingressats a l'UCI es va mantenir per segon dia consecutiu en la mateixa xifra. D'aquesta manera, ahir n'hi havia 35. En canvi, el nombre d'hospitalitzats a planta va seguir baixant i ahir n'hi havia vuit menys. Una altra bona notícia és que el nombre de positius va baixar un 40% respecte al dia anterior, ja que Salut en va notificar 91 i, per tant, es van situar per sota del centenar.

Malgrat aquestes dades positives, cal destacar que la velocitat de propagació del contagi segueix pujant. Ahir va créixer quatre centèsimes més i es va situar en 1,11. El risc de rebrot es va mantenir en els mateixos 188 punts del dia anterior.

Finalment, ja s'han vacunat amb la primera dosi 68.490 persones a Girona, unes 259 més que el dia anterior. Des de la suspensió d'AstraZeneca que el ritme de primeres dosis ha baixat considerablement. Per altra banda, sí que ha pujat el ritme de segones dosis. Segons la darrera actualització del Departament de Salut ja l'han rebuda 34.104 persones, 2.108 més.