L'hospital de Calella reprèn les visites a pacients que no tenen coronavirus

Donada l'estabilització de casos Covid-19 a l'hospital de Calella, a partir de dilluns es recuperaran progressivament les visites de familiars als pacients no Covid-19 ingressats al centre sanitari, que forma part de la Regió Sanitària de Girona.

Aquesta lleugera obertura va acompanyada d'unes mesures estrictes per evitar cap contagi. Per visitar els pacients que no tenen coronavirus hospitalitzats al centre s'estableixen dues franges horàries diàries d'una hora cadascuna, al migdia de 13 h a 14 h i a la tarda de 19 h a 20 h. Les visites només es podran fer en una de les dues franges i només es permetrà l'entrada d'un acompanyant per pacient, que sempre haurà de ser la mateixa persona per minimitzar riscos.

Els familiars han de portar posada en tot moment la mascareta (es recomana que aquesta sigui quirúrgica) i s'han de rentar les mans a l'entrada del centre amb solució hidroalcohòlica i fer-ho de forma freqüent durant l'estada usant els dispensadors que hi ha repartits en diferents punts del centre.

Les visites a l'hospital de Calella es van suspendre a principis del mes de gener, quan la situació epidemiològica va empitjorar i el nombre de casos de coronavirus anava a l'alça.

D'altra banda, fa uns quinze dies també es van recuperar les visites de familiars als pacients ingressats a llarga estada. La millora de les dades i el fet que la majoria de persones d'aquesta unitat ha generat anticossos contra la covid-19, ja sigui per haver passat la malaltia o per haver rebut la primera dosi de la vacuna, ha permès una lleugera obertura.

Les visites a la unitat de llarga estada també es van suspendre a principis del mes de gener quan la situació epidemiològica va empitjorar i el nombre de casos de coronavirus anava a l'alça.