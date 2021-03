Els Mossos alerten de robatoris violents entre grups criminals dedicats a la marihuana

Les comarques gironines són un territori on la policia, en els últims anys, ha desmantellat moltes plantacions de marihuana i lluita per escapçar els grups criminals que hi ha al darrere. S'ha convertit en un negoci rendible i molt més a Espanya, perquè hi ha penes més baixes que a la resta de països.

Això ha provocat que grups criminals s'hagin instal·lat a la província, i des dels Mossos d'Esquadra alerten de les conseqüències. El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milán, assegura que els robatoris violents entre aquests grups han anat en augment i això els preocupa, «perquè exerceixen molta violència entre ells».

Per evitar aquests robatoris, els clans o grups establerts posen més mesures de seguretat i sovint, destaca el comissari, van armats. Quan els Mossos van a una casa que ha patit un assalt violent, d'entrada no saben que és entre grups, però després, un cop prenen declaració als afectats, acaben descobrint que era perquè tenien «alguna plantació, cabdells o diners».

Alguns d'aquests assalts violents han acabat amb crims. En aquests moments, l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) investiga la mort d'un ciutadà serbi que va aparèixer cremat l'any passat en una casa d'una urbanització de Lloret on hi havia una plantació. Se sospita que algú va anar a robar droga i el va matar.

Implantació de grup al territori

El cap dels Mossos d'Esquadra a Girona alerta del perill que pot suposar el negoci de la marihuana per al territori. Segons el policia, «es poden implantar clans mafiosos que es dediquen a la salut pública i hi hagi rivalitat entre ells per ocupar els espais». A més, afegeix que també s'obre la porta a grups criminals més perillosos, que no només es dediquin a temes de drogues sinó d'altra tipologia.

Per aquest motiu, Milán remarca que, amb la marihuana, s'ha de mirar d'enfocar el problema des d'una altra perspectiva. Una qüestió que, assegura, en aquests moments està a l'agenda política, ja que quan es deté una persona, «a Espanya les penes són de fins a dos anys de presó, tret que puguis acreditar que pertany a un grup criminal o altres delictes per agreujar-ho». Per això, creu que calen canvis que no passen per la tasca policial, sinó que corresponen a l'àmbit legislatiu i polític.

Un 70,4% més de plantes

Una mostra de la tasca contra el narcotràfic que realitzen a la Regió Policial de Girona és el gran nombre de plantes de marihuana comissades durant l'any passat: 97.085, el que suposa un 70,44% més d'exemplars que l'any anterior. El creixement exponencial encara és més elevat en amb la intervenció de cabdells: un 450% més que l'any 2019. Durant el 2020, els Mossos van comissar 2.793 quilos de cabdells i van destruir 38.322 plantes (uns 3.212 quilos). També va augmentar un 13,44% el nombre de detinguts : 422 persones. Tot i els resultats, les intervencions van baixar un 5,81% i durant l'any passat es van tractar 373 fets. En aquest període, els Mossos han desarticulat cinc grups criminals, alguns relacionats amb el tràfic de marihuana.

Els Mossos no paren

El comissari és clar amb el tràfic de d'aquesta droga: «És un delicte en el qual no parem d'intervenir», explica, i també ironitza dient que podrien afirmar que els Mossos d'Esquadra tenen «gairebé llista d'espera» per desmantellar cultius i investigar casos.

El cap dels Mossos a Girona explica que la feina d'investigació més intensa arrenca després de desmantellar un cultiu; perquè a qui es deté sovint és la persona que en té cura. «A partir d'aquí s'ha de trobar qui hi ha al darrere: si hi ha un determinant grup, si hi ha blanqueig de diners, si són clans...», destaca el policia.

A la província de Girona s'han escapçat clans importants els últims temps, com el «clan Capirote», desarticulat a l'Alt Empordà el 2017. Josep Milán recorda que tenien una estructura molt ben preparada i cadascú tenia funcions ben diferenciades. Aquestes organitzacions escullen Girona, diu el comissari, per la proximitat amb la frontera i perquè saben que «creuant la frontera, les plenes presó i la intervenció policial i judicial són molt diferents que aquí».

De plantacions n'hi ha de molt variades a la província, i una de les que darrerament s'estan trobant més és la que s'amaga en «zulos». És a dir, amagades en forats, ja sigui en soterranis o altres espais. Tot i això, també en localitzen al mig del bosc. En aquest cas, sovint són els Agents Rurals, amb el seu helicòpter, els qui els informen de localitzacions de molt difícil accés.

En el tràfic de marihuana i tota la seva problemàtica no només hi treballa el cos de Mossos d'Esquadra en solitari, sinó que Josep Milán destaca que també hi ha un pla de coordinació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Cada sis mesos mantenen una reunió en el marc de la Subcomissió de coordinació de Policia on participen, i aquest any la faran el juny. Enguany la presideix el cos de Mossos d'Esquadra i en ella, explica el comissari, «parlem de temes operatius que ens afecten, i el tema de la marihuana és un d'ells».