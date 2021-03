Satisfacció al pirineu gironí per les "bones ocupacions" després del primer cap de setmana sense confinament comarcal

Satisfacció i optimisme al pirineu de les comarques de Girona amb les "bones ocupacions" que hi ha hagut tant a les pistes com a l'hostaleria. Entre Vallter, Vall de Núria i la Molina s'han venut més de 3.000 forfets, tots ells a través de la web, ja que no es podia adquirir presencialment a les pistes. "La veritat és que estem molt satisfets i encarem amb moltes ganes el que queda de temporada", assenyala la cap comercial de Vallter 2000, Carol Torres. L'hostaleria també ha estat una de les grans beneficiades de l'obertura. Torres explica que ha arribat a ocupacions d'entre el 80 i el 90%. A banda dels esquiadors destaca l'afluència de persones que s'han acostat a fer raquetes o simplement a "tocar neu" i que han omplert els aparcaments.