«Tant donar aire a la societat, que no haguem de donar oxigen als infectats»

El cap del servei de medicina intensiva de l'hospital Trueta de Girona i el Santa Caterina de Salt, Josep Maria Sirvent, va alertar ahir a Twitter del risc que pot suposar la flexibilització de les restriccions. «En els propers dies, hem d'estar atents al fet que de tant donar aire a l'economia i la societat, no haguem de donar oxigen als infectats», va expressar en una piulada. En la mateixa piulada, va demanar l'opinió a diversos experts. El president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, va mostrar la seva conformitat i, d'altra banda, l'economista i impulsor del perfil mediàtic @CoronaDades -des d´on fa un seguiment exhaustiu i diari de les dades del coronavirus i compta amb gairebé 50.000 seguidors- va expressar que «el repte és trobar l'equilibri entre donar aire a l'economia, oxigen als malalts i espais segurs per a les persones».

Com a resposta, Sirvent va concloure que «cal estar atents» i és que tots els experts conclouen que cal evitar un repunt de contagis que podria derivar en una quarta onada. De moment, les UCIs catalanes es van buidant, però encara hi ha un nombre molt elevat de pacients. L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) celebrava divendres a Twitter que, per primera vegada des de l'inici de la segona onada, a l'octubre, la Unitat de Cures Intensives 2 de l'hospital Santa Caterina no tenia cap pacient ingressat. Malgrat tot, es va fer una crida a no abaixar la guàrdia perquè encara hi havia trenta pacients amb coronavirus ingressats, sis dels quals a l'UCI 1.

Dades de Catalunya

De fet, segons el darrer balanç, a Catalunya hi havia 1.354 persones hospitalitzades per coronavirus, 73 menys que el dia anterior. Seguidament, va augmentar un pacient més a les UCIs i n'hi havia 407. Quant als positius acumulats, ahir ja n'hi havia un total de 582.446 des de l'inici de la pandèmia, 1.470 més. Seguidament, Salut va notificar 25 noves defuncions per Covid-19. En relació als indicadors de contagi, van seguir la dinàmica negativa dels darrers dies i van augmentar, així com la incidència acumulada dels darrers catorze dies.

Val a dir que la dada d'ingressats ahir a Catalunya és la més baixa des del 18 d'octubre de l'any passat.

Tot i això, en quant a l'UCI, el nombre de crítics no acaba de baixar del llindar de 400. Experts alerten que si hi ha un repunt d'hospitalitzats, les unitats de cures intensives haurien d'estar més buides per evitar, de nou, un possible col·lapse sanitari.

A l'inici de la tercera onada, hi havia 320 llits d'UCI ocupats i llavors ja s'alertava que era una dada massa alta en comparació a l'inici de la segona onada, quan n'hi havia 140. Per tant, la crida a la precaució és unànime en tots els experts.