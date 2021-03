Tornen els visitants a la costa i la muntanya, i «l'esperança» al comerç

Des del passat 7 de gener, a Catalunya no s'havia viscut un cap de setmana sense confinament comarcal i tot el comerç no essencial obert. Ahir, tot i la vent i la sensació de fred, les poblacions de costa, les estacions d'esquí i espais naturals com la Fageda d'en Jordà van tornar a rebre visitants com s'havia vist des de Nadal, mentre els comerciants es mostraven «satisfets» de poder recuperar «en part» la normalitat i confiant que aquesta es mantingui d'ara en endavant. El sector comercial, però, continua demanant l'ampliació dels horaris de l'hostaleria, perquè amb les restriccions actuals «més enllà de les sis dies de la tarda els clients ja no volten». També volen que es reobri la frontera de la Jonquera amb França, ja que el tancament es deixa notar molt a les botigues de Figueres i de la resta de poblacions de l'Alt Empordà.

Sense grans aglomeracions, però els els aparcaments públics de la Fageda d'en Jordà es van tornar a omplir de vehicles des de primera hora del matí mentres els Mossos feien controls a l'entrada dels parcs naturals per certificar que dins el cotxe viatjaven els integrants d'una sola bombolla. L'alcalde de Santa Pau, Josep Company, va aprofitar el retorn dels visitants per posar sobre la taula la possibilitat d'establir una mena de «cita prèvia» per visitar l'espai, assegurant que la mesura serviria per «moderar» el nombre de persones i això seria «bo per a tothom, perquè tampoc ha de ser agradable arribar i trobar la mateixa tensió de gent o no poder aparcar».

Pel que fa a la reobertura dels comerços en cap de setmana, la vicepresidenta de Girona Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, es va mostrar «esperançada» que no es tornarà enrere malgrat que les dades epidemiològiques «s'han estancat» els darrers dies. Ramírez de Cartagena també reclama que es flexibilitzi l'horari de l'hostaleria, ja que el tancament a les tardes de bars i restaurants «perjudica clarament els comerços». Una visió que també comparteix el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, que també carrega pel tancament de la frontera.

La fred i el fet que molta gent optés per sortir de les ciutats va provocar que no es veiessin grans aglomeracions en zones comercials de la demarcació com la Rambla de Figueres o el carrer Santa Clara de Girona. Tot i això, el sector es va mostra r«satisfet i content» de poder tornar a obrir un dissabte, si bé van assenyalar que «el més important» és també poder rebre clients de fora de la comarca. «Tant una cosa com l'altra ens va molt bé, perquè necessitem que ens vingui gent de fora també», va explicar la propietària de la botiga Unaunica de Girona i exjugadora professional de bàsquet Marta Xargay. En aquest sentit, Xargay espera que no es torni enrere en les properes setmanes, tot i que va reconèixer que «tenen incertesa».

Una de les claus per a la recuperació del comerç és, però, l'allargament de les l'horari de l'hostaleria. Mercè Ramírez de Cartagena explicava que han notat de manera «important» la caiguda de clients coincidint amb el tancament a les cinc de la tarda de l'hostaleria. «Sempre he dit que els dos sectors van junts de la mà en això. Nosaltres els afavorim a ells i l'hostaleria ens dona aire a nosaltres». Així, la responsable de la botiga de roba Som Sis del carrer Santa Clara de Girona, Sònia Santamaría, va explicar que a partir de les sis de la tarda és difícil que vinguin més clients.

Més al nord, comerciants de l'Alt Empordà també es va mostrar satisfets i esperançats amb la relaxació de les restriccions i confien en tenir una «bona Setmana Santa». El president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, però, va recordar que el tancament de la frontera els fa «molt mal» ja que el client de la Catalunya Nord és «vital» per a la ciutat.