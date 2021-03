Treballadors del transport sanitari arriben a un acord i desconvoquen la vaga

Els treballadors del transport sanitari han desconvocat la vaga indefinida que mantenien des de l'octubre de l'any passat després d'un acord que han qualificat com a «històric». A la nota conjunta que han difós els quatre sindicats representatius del sector -CCOO, USOC, Sindi.cat i UGT- s'indica que les diferents parts han arribat a un acord amb els grups parlamentaris segons el qual es veu «adequada» la constitució d'una taula d'equiparació. Aquesta taula tindrà com a funció elaborar un pla per equiparar progressivament les condicions laborals del personal del transport sanitari amb el del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En formaran part el Departament de Salut, els grups parlamentaris, els representants sindicals i la patronal del transport sanitari ACEA. Aquesta taula tindrà com a funció abordar el conflicte utiltizant com a base la resolució del Parlament de Catalunya 940/XII.

«És un gran pas on totes les forces s'han unit per crear aquesta taula entre sindicats, l'empresa i l'administració per construir el camí cap al SEM», afirma el secretari general den Transport Sanitari de FeSP-UGT en un comunicat.

L'última manifestació destacada va tenir lloc la setmana passada a Barcelona, davant del Parlament de Catalunya.

Els treballadors de les ambulàncies concertades van seguir exigint al futur Govern que constituís una taula de negociació per homologar les seves condicions laborals amb les de la plantilla del CatSalut. Una vegada més, van lamentar que encara no s'hagués iniciat cap diàleg entre les parts afectades.

Per això van encadenar l'enèsima protesta per reivindicar aquest canvi.