Europa s'està exposant a una «llarga batalla» als tribunals amb AstraZeneca

Brussel·les s'exposa a una «llarga batalla» als tribunals de Bèlgica si no resol abans la disputa amb AstraZeneca pel retard en l'entrega de vacunes, segons expliquen diversos juristes. La Comissió Europea s'està preparant per obrir la via de l'arbitratge per intentar negociar amb la multinacional l'entrega de les dosis pactades abans de portar-la als tribunals. «És un problema de capacitat productiva i no es pot resoldre amb una disputa legal», assenyala Ellen't Hoen, advocada i ac?tivista per l'accés als medicaments. L'advocat del bufet belga Altius -especialitzat en litigis sanitaris- Christophe Ronse també veu preferible negociar una solució amb la companyia perquè, si el cas arriba als tribunals, durarà «almenys un any».

AstraZeneca s'havia compromès a entregar a la Unió Europea 90 milions de dosis en el primer trimestre del 2021 i 180 milions en el segon, segons la CE. En canvi, només n'han arribat 30 milions en els últims tres mesos i entre abril i juny només en repartirà 70. És a dir, que entregarà menys del 40% del que havia promès.

Just quan va començar a subministrar a la UE, AstraZeneca va avisar que hi hauria un retard en les entregues per problemes de productivitat en una planta de Bèlgica. Davant les queixes de Brussel·les per la manca d'accés a les dosis produïdes al Regne Unit, el conseller delegat de la companyia, Pascal Soriot, assegurava que el seu compromís amb el Govern britànic era previ i que s'havien implicat abans en la recerca d'Oxford. Posteriorment, alguns mitjans internacionals van revelar que el contracte britànic es va signar un dia després que l'europeu. «Tan bon punt hi hagi un nombre suficient de vacunacions al Regne Unit, podrem utilitzar el centre de producció per ajudar Europa també», deia a finals de gener.

Després d'una setmana de retrets, AstraZeneca va rebaixar la tensió assegurant que entregaria 40 milions en el primer trimestre i que ja estaven solucionant els problemes a la planta belga. Tanmateix, a finals de la setmana passada la multinacional sueco-britànica va tornar a reduir les entregues per al segon trimestre.

Abans d'anar als tribunals

Arribats a aquest punt, la Comissió Europea va anunciar dijous que es prepara per activar un mecanisme d'arbitratge per resoldre el conflicte abans d'arribar als tribunals. Els tribunals belgues serien els encarregats d'assumir el primer cas.