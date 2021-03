Una exposició commemorarà els 90 anys del Cremallera de Núria

El tren Cremallera de Núria celebra enguany els seus 90 anys d'existència i, per commemorar-ho, organitzarà una exposició sobre la seva història, que s'inaugurarà oficialment per la festivitat de Sant Gil (1 de setembre), patró de la Vall de Núria. Es tracta de l'únic mitjà de transport per accedir a l'estació ripollesa i es va inaugurar el 22 de març de 1931, tot i que no es va integrar dins de l'estructura de Ferrocarrils de la Generalitat fins l'any 1986. El tren cremallera, que rep anualment més de 280.000 visitants, realitza una travessa de 12,5 quilòmetres i supera un desnivell de 1.000 metres en 40 minuts.

El 22 de març de 1931 es va inaugurar el Cremallera de Núria, l'únic mitjà de transport per arribar a l'estació de Núria. L'augment de peregrins que visitaven el Santuari de Núria i el creixement dels esports d'hivern van fer palesa la necessitat de disposar d'un mitjà de transport per accedir-hi, ja que fins llavors només s'hi podia arribar a peu. La inauguració havia de comptar inicialment amb el rei Alfons XIII, qui no hi va poder assistir a causa de la inestabilitat política que va culminar amb el seu exili i amb la proclamació de la Segona República.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en va assumir la gestió l'any 1986 i, segons informen, aquest fet "va propiciar un ampli procés de modernització que va suposar l'arribada de nou material mòbil i la modernització de les instal·lacions". Es van posar en servei quatre nous automotors, es van modernitzar les locomotores i els cotxes de viatgers, es van construir els tallers i es van substituir les vies. Anys després es va construir la nova cotxera de Ribes-Enllaç, es va remodelar l'estació de Queralbs, va entrar en servei el nou túnel del Roc del Dui i es van adquirir nous automotors.

El tren Cremallera en l'actualitat

Entre les actuacions més recents realitzades a la línia del cremallera destaquen la renovació i adequació de les estacions de Queralbs i Ribes-Vila i l'adquisició d'una nova locomotora híbrida, dos cotxes de viatgers i dos remolcs intermedis. A més, també s'ha renovat part de les vies i s'ha fet la substitució de les catenàries i les instal·lacions elèctriques més antigues.

L'any passat es va posar en funcionament un nou sistema de venda de bitllets en línia i, des de l'estiu, el trajecte en cremallera compta amb una àudioguia gratuïta que, mitjançant contingut audiovisual innovador, ofereix als passatgers històries inèdites, imatges històriques i curiositats de les muntanyes i de l'entorn a través d'una aplicació mòbil.