El virus segueix a l'alça a Catalunya, amb 1.068 contagis i 15 morts més

La pandèmia no dona treva i les dades epidemiològiques segueixen a l'alça a Catalunya, encara que de forma moderada, amb 1.068 contagis i 15 morts les últimes 24 hores, en el primer cap de setmana sense confinament comarcal.

Les últimes dades proporcionades pel Departament de Salut mostren que la velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, ha pujat una centèsima i s'ha situat en 1,05, creixent per sisè dia consecutiu. S'ha incrementat també el risc de rebrot, 2 punts, fins a 198.

El nombre de pacients hospitalitzats ha repuntat i ha tornat a superar els 1.400, en concret 1.406, un total de 52 més que ahir, i les UCIs segueixen amb una alta ocupació, amb 410 malalts greus, tres més. Aquestes dades fan témer als epidemiòlegs que pugui iniciar-se una quarta onada de la malaltia a les portes de la Setmana Santa, coincidint amb la relaxació de les restriccions de mobilitat.

Des de l'inici de la pandèmia, a finals de febrer de 2020, el nombre total de casos confirmats a Catalunya suma 583.653 infectats, dels quals 1.068 han estat diagnosticats en l'últim recompte, mentre que el nombre de morts per covid és de 21.128, quinze més en les últimes 24 hores. En l'última setmana s'han diagnosticat un total de 7.325 positius per PCR i test d'antígens, la qual cosa significa que s'han tornat a superar els mil casos diaris de mitjana, el llindar que fa possible el seguiment i rastreig epidemiològic. Així mateix, també en els últims 7 dies han mort 113 persones, una mitjana de 16 defuncions diàries.

En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa molt lleugerament, de 191,44 a 190,14. Quant al ritme de la vacunació al territori català, hi ha 663.978 vacunats amb la primera dosi (+415) i 344.734 amb la segona (+1.303).