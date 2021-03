Vuit escoles gironines mantindran la jornada continuada a Primària

Des de fa ja sis anys, tot i que alguna ja ho estava aplicant anteriorment, una prova pilot del departament d'Educació possibilita que una vintena d'escoles de Catalunya apliquin un horari lectiu compactat, és a dir, amb jornada continuada sense parar per dinar, a diferència del més habitual, que, amb petites variacions de mitja hora amunt o avall, a l'escola pública catalana sol ser de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 hores. Aquests centres fan les cinc hores seguides, de nou del matí a dues de la tarda, després que les famílies de cada centre ho aprovessin en les respectives votacions. Els resultats de la prova pilot no s'han fet mai públics, però ara fa un any, el març del 2020, el Departament d'Educació va fer una recomanació, a través del Consell Escolar de Catalunya, perquè s'estengués a tot arreu el que definien com a «horari escolar saludable»: és a dir, de 9.00 a 12.00 i de 14.00 a 16.00 hores. Aquella recomanació, però, no va passar d'aquí «pel context de pandèmia» que va arribar tot seguit i, entre altres coses, el passat mes de juny es va ampliar la prova pilot de les escoles amb jornada continuada. Una ampliació per un any que, quan des de les escoles participants ja s'estaven coordinant per donar una resposta a la possible cancel·lació del pla, ara s'ha sabut que continuarà com a mínim un curs més, en una nova pròrroga, que fonts del Departament d'Educació han confirmat a l'agència ACN.

Així, el proper mes de setembre, a les comarques gironines hi haurà vuit escoles que faran jornada continuada a Primària. Són Els Estanys (Platja d'Aro), Fanals (Platja d'Aro), Lliurona (Albanyà), Pedralta (Santa Cristina d'Aro), Vall d'Aro (Castell d'Aro - S'Agaró), Olivar Vell (Esclanyà-Begur), Finestres (Mieres) i Vall-llobrega (Vall-llobrega).

Segons les diferents associacions de famílies de les escoles que apliquen la jornada continuada, aquest horari «comporta millores de resultats educatius i altres indicadors, com la baixada de l'absentisme i la conflictivitat de l'espai de migdia i les hores de la tarda». També diuen que «any rere any s'ha votat la continuïtat de la jornada continuada i sempre ha sortit escollida, amb més d'un 90% de vots a favor sobre el cens total de famílies». En aquest sentit, aquestes associacions tenen clar que la jornada continuada ha estat «un model d'èxit que volem mantenir de manera indefinida a les nostres escoles, així com recomanar a altres escoles de Catalunya» perquè és «una eina impulsora de polítiques municipals que han beneficiat a tothom i que han promogut horaris i hàbits més saludables a les poblacions implicades».