Acord per ampliar la franja d'edat d'AstraZeneca fins als 65 anys

La Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les autonomies, va acordar ampliar com a mínim fins als 65 anys la franja d'edat per vacunar amb AstraZeneca. Així ho va decidir en una reunió al matí després de diverses trobades durant els últims dies. A més, ahir a la tarda Sanitat i les comunitats autònomes van decidir ampliar fins als 65 anys la vacunació amb AstraZeneca, que es reprèn avui, després que les autoritats europees confirmessin que el fàrmac és segur.

Segons van informar a Efe fonts presents a la reunió del Consell Interterritorial de Salut, el grup d'edat d'entre 55 i 65 anys també serà vacunat amb aquest fàrmac, que fins ara només s'administrava a treballadors essencials, entre altres grups, menors de 55 anys.

Aquesta era la proposta del Ministeri de Sanitat avançada ahir al matí i que Salut Pública ja havia aprovat.

Nous escenaris

A partir d'aquí, s'obren nous escenaris. Respecte a Catalunya, la consellera de Salut, Alba Vergés, ja va assegurar dijous que si s'eliminava el topall de 55 anys en el procés de vacunació d'AstraZeneca, el Departament començaria a prioritzar la vacunació per franges d'edats i no pas per col·lectius específics. D'aquesta manera, Vergés va afirmar que es vacunarien primers les persones de 80 anys per reduir la mortalitat i els ingressos de llits de crítics. La titular de Salut també va subratllar que «no s'està perdent temps» pel fet que no es torni a vacunar fins demà. La consellera també va demanar molta precaució a la ciutadania davant dels desplaçaments des que s'ha aixecat el confinament comarcal.

Avui està previst que el Govern informi sobre la campanya massiva de vacunació a partir de l'abril.