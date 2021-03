El Cremallera de Núria celebra 90 anys

El 22 de març de 1931 s'inaugurava oficialment el tren Cremallera de Núria, que al llarg dels últims noranta anys s'ha convertit en l'únic mitjà de transport per poder accedir a l'estació de Núria, a la qual, fins llavors, només es podia arribar a peu. Segons indica la Generalitat, les seves característiques tècniques, «excepcionals» per a l'època, ben aviat el van convertir en un referent entre els ferrocarrils de muntanya d'arreu d'Europa. Integrat a Ferrocarrils de la Generalitat des de l'any 1986, actualment transporta uns 280.000 viatgers anuals.

Durant el primer terç del segle XX, l'augment de peregrins que visitaven el santuari de Núria i la creixent popularització dels esports d'hivern van posar sobre la taula la necessitat de construir un mitjà de transport que permetés accedir a la Vall de Núria, ja que en aquells moments només s'hi podia arribar fent una bona caminada. La inauguració havia de comptar inicialment amb la presència del rei Alfons XIII, que finalment no hi va poder assistir per la situació d'intensa inestabilitat política que va acabar desembocant en el seu exili i la proclamació de la Segona República.

Per tal de commemorar aquestes nou dècades de servei, s'organitzarà una exposició commemorativa sobre la història del tren Cremallera que es podrà visitar a partir del mes de juny i que s'inaugurarà oficialment per Sant Gil (1 de setembre), patró de la Vall de Núria.

Per tal d'adaptar una infraestructura que ja acumula nou dècades a les necessitats actuals, des de Ferrocarrils han renovat i adequat les estacions de Queralbs i Ribes-Vila, per tal de fer-les més còmodes i accessibles. A més, recentment també s'ha comprat una nova locomotora híbrida, dos cotxes de viatgers i dos remolcs intermedis, així com la renovació de part de els vies i la substitució de catenàries i de les instal·lacions elèctriques més antigues.

D'altra banda, l'any passat van posar en funcionament un nou sistema de venda de bitllets per Internet, i des de l'estiu, el trajecte en Cremallera inclou una àudioguia gratuïta que ofereix als passatgers històries inèdites, imatges històriques i curiositats de les muntanyes i de l'entorn a través d'una aplicació mòbil.

En aquests moments, el Cremallera, que anualment rep més de 280.000 visitants, fa un recorregut de 12,5 quilòmetres i supera un desnivell de 1.000 metres en 40 minuts. Al llarg del seu recorregut passa per les estacions de Ribes-Enllaç, Ribes-Vila, Queralbs i Núria.

Segons recorden des de la Generalitat, a més, el Cremallera un no produeix emissions de CO2 a l'atmosfera, ja que el seu consum elèctric prové d'energia solar. Aquest aspecte, juntament amb el projecte d'instal·lació d'un sistema d'energia geotèrmica com a font energètica dels edificis que formen el complex de Vall de Núria, fan que es preservi l'entorn i el medi ambient de la vall, segons assenyalen des de Ferrocarrils de la Generalitat.

l'evolució del cremallera, en imatges. 1 El tren Cremallera, arribant a l'estació de Núria, l'any 1931, pocs dies després de la seva inauguració. F

2 El tren, en plena circulació, l'any 1980. F

3 Un dels combois que estan en funcionament en l'actualitat. F