Enèsima frenada de vacunacions el cap de setmana en totes les dosis

El ritme de vacunacions contra la covid-19 va tornar a baixar descaradament aquest cap de setmana. De fet, a Catalunya diumenge es va batre el rècord de menys vacunacions administrades des que va començar la campanya, el 27 de desembre. Els equips de vacunació del Departament de Salut amb prou feines van posar 188 dosis de vacunes, de les quals 10 van ser primeres dosis i 178, segones. El total s'eleva a 1.008.900 dosis de les tres vacunes disponibles contra la covid-19. Tenint en compte aquesta dada, un 13,1% de la població catalana ja ha rebut una o dues dosis de l'immunogen.

A Girona, les dosis administrades també han sigut escasses. De fet, diumenge no se'n va posar cap de les primeres i només se'n van administrar dotze de les segones. El ritme lent de vacunacions durant el cap de setmana ja és habitual des que va començar la campanya. De fet, quan s'administrava la dosi d'AstraZeneca, no hi havia cita disponible ni per dissabtes ni diumenges. Al gràfic adjunt es pot veure clarament com la corba de vacunacions baixa en picat quan arriba el cap de setmana i torna a pujar a partir de dilluns.









La lectura del gràfic també permet altres interpretacions destacades. D'una banda, es pot copsar com la irrupció d'AstraZeneca va fer pujar considerablement el ritme de vacunacions i, contràriament, la suspensió també l'ha fet baixar. De fet, en la darrera setmana només s'han administrat 1.668 primeres dosis a la Regió Sanitària de Girona, en comparació amb les 8.546 de la setmana anterior. Això vol dir que se n'han administrat gairebé 7.000 menys, una mitjana de 1.000 per dia.

El ritme de vacunació de primeres dosis s'ha alentit molt i és que en una setmana aquests vaccins només han augmentat un 2,5%, mentre que l'anterior van augmentar un 14%.

Com a compensació, hi ha hagut un fort increment de segones dosis de Pfizer. Aquest tipus de vaccí es posa a persones dependents, cuidadors i persones de més de 80 anys. A més, s'està acabant d'administrar a usuaris i treballadors de residències. Entre Pfizer i Moderna, fins diumenge es van posar 10.504 vaccins i la setmana anterior, només 3.226, 7.278 menys.

Catalunya va rebre la setmana passada 84.240 dosis de Pfizer, 42.000 de Moderna i 37.200 d'AstraZeneca, encara que aquestes últimes estan immobilitzades fins demà, quan està previst que es reprengui la vacunació amb aquesta patent, que ha estat paralitzada uns dies fins que l'EMA es va pronunciar sobre la seva seguretat.

Aquesta setmana Catalunya rebrà un nombre similar de dosis per inocular.

Mentre creixen les queixes de les famílies de persones de més de 80 anys que no viuen en residències per la lentitud en la vacunació d'aquestes persones, el Departament de Justícia va informar que ja estan vacunats el 61% dels interns a les presons catalanes i el 80% dels seus funcionaris.

Previsions de cara a l'estiu

Finalment, el Departament de Salut treballa amb la previsió que la meitat de la població catalana hagi rebut al juny «almenys una dosi» de la vacuna contra la covid-19. Així ho va explicar a RAC1 el secretari general de Salut, Marc Ramentol, que va afegir que un 30% ja tindran les dues dosis. A més, va afirmar que si es compleixen els compromisos d'enviament de vacunes, es podria arribar al 70% de la població immunitzada «abans d'acabar l'agost».

Ramentol va assegurar també que la vacunació «no pararà per Setmana Santa» i va afirmar que «s'administraran totes les vacunes que arribin». En aquest sentit, va mantenir que l'inici de la vacunació massiva està previst per a l'abril i l'estratègia s'anirà desplegant a mesura que hi vagin arribant més dosis.

Si totes aquestes previsions es compleixen, Ramentol va afirmar que Catalunya podria tenir un estiu amb mesures «però sens dubte amb una mica més d'aire» que el de l'any passat. Per últim, va considerar que l'EMA hauria d'examinar altres vacunes.